Valence : « aider et être aidé », un formulaire pour renforcer la solidarité pendant le confinement

La ville de Valence met en place un formulaire en ligne pour venir en aide aux personnes les plus isolées ou fragiles. Ce dispositif doit permettre la mise en relation des besoins et des ressources de chacun.

Le principe est simple : mettre en relation ceux qui ont besoin d'aide et ceux qui veulent aider, pendant le confinement. Depuis ce samedi, les Valentinois sont invités à s’inscrire sur le site internet de la ville (rubrique « aider et être aidé »). "La Ville rapprochera l’offre et la demande, tout en respectant les consignes sanitaires et en limitant donc au maximum les contacts entre aidés et aidants", précise la mairie dans un communiqué.

Prendre des nouvelles des plus fragiles

Des bénévoles ont pour mission dès ce lundi de téléphoner aux habitants les plus vulnérables. Ils disposent d'un fichier avec 16 000 numéros. Tout le monde n'a pas été recensé car on comptabilise en tout 40 000 foyers. Afin que les bénévoles puissent entrer en contact avec l'ensemble des habitants isolés, "la Ville demande aux Valentinois de signaler toute personne en difficulté, via le formulaire en ligne", détaille la mairie.

Solidarité avec les soignants

La Ville appelle les entreprises du territoire détentrices de masques stockés (même périmés) à se faire connaître sans tarder car le personnel soignant de Valence en manque. Déjà plusieurs entreprises ont accompli ce geste citoyens. La Ville incite également les habitants à applaudir nos soignants à 20 h chaque soir de chez eux.