Valence : beaucoup d'émotion aux obsèques du célèbre sculpteur Toros

Les obsèques du célèbre artiste Toros se sont déroulées, ce vendredi après-midi, en l'église Saint-Sahag à Valence dans la Drôme. Sa famille, ses nombreux amis et des anonymes se sont retrouvés pour lui rendre un dernier hommage.

Beaucoup de monde et beaucoup d'émotion ce vendredi après-midi, en l'église Saint-Sahag à Valence. La famille de Toros, ses amis et de nombreux d'anonymes sont venus rendre un dernier hommage au célèbre sculpteur.

L'artiste d'origine arménienne s'est éteint ce mercredi 29 juillet à l'âge de de 85 ans. Né en Syrie, Toros était arrivé en France en 1967, pour suivre des études artistiques, après s’être lancé dans la sculpture. Il s'était ensuite installé à Romans-sur-Isère dans la Drôme, où il a donc fini ses jours.

Obsèques de Toros en l'église Saint-Sahag de Valence dans la Drôme. © Radio France - Mélanie Tournadre

André Hasbanian, président de l'école franco-arménienne de Valence a fait l'éloge funèbre de Toros, comme lui avait demandé ce dernier : "Je sentais en lui non seulement cette clairvoyance mais aussi cette intelligence de l'homme cultivé, de l'homme à qui on ne pouvait rien cacher".

"D'un regard, il savait déterminer quelles étaient vos pensées"

André Hasbanian s'est d'abord adressé à sa femme Marie, ainsi qu'à ses deux filles.

La famille de Toros lui rend un dernier hommage devant l'église Saint-Sahag à Valence. © Radio France - Mélanie Tournadre

Les amis et les anonymes étaient nombreux pour rendre un dernier hommage au célèbre sculpteur. Une sonorisation et un grand écran ont été installés à l'extérieur de l'église et une cinquantaine de personnes ont ainsi pu suivre la cérémonie.

"C'était un homme charmant, avec beaucoup de caractère, qui va beaucoup nous manquer" explique Marie-France qui a rencontré Toros en 1968. "C'était un grand homme qui restait humble, malgré tout, il va beaucoup nous manquer".

"Tu vas terriblement nous manquer", "Tu seras toujours là avec nous, à travers tes œuvres", "Chapeau l'artiste" : voici quelques-uns des messages touchants laissés sur les livres de condoléances.