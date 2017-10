Valence : c'est parti pour l'installation des décorations de Noël

Noël c'est dans deux mois, mais déjà dans les villes, les agents municipaux installent les illuminations. Il faut s'y prendre suffisamment tôt pour être prêt début décembre.

La Toussaint n'est pas passée que fleurissent déjà les premières décorations de Noël dans les rues, en ville.

A Valence, ces motifs sont même installés depuis mi-octobre. Ils ne seront allumés que début décembre. Mais deux mois avant l'heure, ça donne déjà un avant-goût de fêtes de fin d'année .

Les illuminations de Noël en cours d'installation à Valence Copier

C'est un peu tôt, au goût de certains passants. Mais il faut bien anticiper!

A Valence, il y a 500 motifs à installer dans les rues et sur les places de la ville: des guirlandes en travers des rues, des arabesques aux lampadaires, des filaments lumineux dans les arbres... Il y a de quoi faire.

Une partie de l'installation des décorations lumineuses se fait de nuit pour ne pas gêner la circulation - Eric Caillet

L'installation prend un mois et demi environ. Deux équipes de deux agents du service éclairage public de Valence y travaillent deux à trois jours par semaine, en parallèle de la maintenance des lampadaires et des feux tricolores.

Les employés municipaux y travaillent même de nuit, pour ne pas créer d'embouteillages sur certains axes étroits ou à sens unique.

Un prestataire extérieur s'occupe des installations qui prennent le plus de temps, l'installation de lumières dans les arbres notamment.

Des led, plus lumineuses et plus économiques

Depuis quelques années, la ville renouvelait son stock de décorations lumineuses. Désormais, en décembre, Valence illumine ses rues entièrement avec des ampoules led. Elles sont plus lumineuses et consomment moins d'énergie. Ça se ressent sur la facture, en baisse par rapport à il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ces illuminations, de début décembre à début janvier, coûtent à Valence 6.000 euros.