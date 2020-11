Valence : des catholiques exigent la reprise des messes, ils se rassemblent devant la cathédrale

Le collectif des fidèles de l’Eglise catholique de la Drôme appelle à un rassemblement ce dimanche à 15h30, devant la cathédrale de Valence. Des manifestations similaires pour protester contre l'interdiction des messes pendant le confinement se tiennent ce week-end à Chambéry, Bordeaux, Nantes, Paris ou encore Lyon.

Le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il n'hésiterait pas à envoyer les policiers verbaliser, en cas "d'actes répétés". S'il comprend la frustration des croyants, Gérald Darmanin s'est montré ferme. "Bien sûr que la liberté de culte est très importante (...) mais la vie est plus importante que tout et la vie c'est de lutter contre le coronavirus", a-t-il déclaré vendredi.

Ces arguments, Nadège Desdoits de les comprend pas. Elle habite à Valence et co-organise le rassemblement. "Dans les églises, un banc sur deux est banalisé, la distance d'un mètre est largement respectée et le protocole sanitaire strictement appliqué. Ces interdictions sont donc incohérentes. Je n'ai pas envie de sacrifier ma liberté sur l'autel de la santé", explique-t-elle.

"La foi ne se vit pas derrière un ordinateur"

Dagmara Rollet fait également partie des organisateurs du rassemblement. Cette habitante de Chabeuil estime qu'il lui est impossible de vivre sa foi à distance. "Notre manière de célébrer le culte est unique. C'est une rencontre charnelle avec Dieu dans l’eucharistie et une rencontre fraternelle entre les croyants... On ne peut pas la vivre de chez nous, devant une poste de télé ou derrière un ordinateur", précise-t-elle.

L’évêque de Valence appelle à la patience

L’évêque de Valence ne participera pas à ce rassemblement déclaré en préfecture. "Les messes du dimanche sont très importantes. Mais dans ce contexte de pandémie, il faut prendre notre part de souffrance, faire un effort, comme le font les petits commerçants notamment", estime Mgr Pierre-Yves Michel.

Il s'est d'ailleurs entretenu avec les organisateurs pour leur exposer son point de vue. "Par rapport au premier confinement, les croyants ont plus de liberté. Les prêtres peuvent porter le sacrement des malades, donner la communion et certaines permanences d'églises restent ouvertes pour que les gens puissent venir prier... Nous avons des possibilités, il faut pour l'instant s'en contenter, avec le sens des responsabilité nécessaire." Mgr Pierre-Yves Michel indique par ailleurs qu'une nouvelle concertation entre les évêques et le ministre de l'intérieur est prévue ce lundi.