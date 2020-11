Valence : des catholiques manifestent pour dire non à la limite de 30 personnes à la messe

Les fidèles catholiques, privés de messes pendant presque un mois à cause du reconfinement, ont pu retourner à l'église ce week-end. Les messes sont autorisées dans la limite de trente personnes. "Et la trente-et-unième, elle fait comment ?", s'indigne Nadège Desdoits. Ce dimanche après-midi, cette Valentinoise a participé à un rassemblement devant la cathédrale de Valence, pour s'opposer au protocole sanitaire en vigueur dans les lieux de culte.

Selon la police, entre soixante-dix et quatre-vingts personnes ont pris part au rassemblement, organisé par le collectif des fidèles de l’Eglise catholique de la Drôme. "On était privé de liberté, maintenant on est privé d'égalité", résume Dagmara Rollet, une autre manifestante. Ces Drômois réclament le droit de pouvoir se réunir à la messe, sans qu'une jauge soit imposée.

Le Conseil d'Etat s'oppose à la limite de 30 personnes

Ce dimanche, le Conseil d'Etat a ordonné au gouvernement de revenir "dans les trois jours" sur sa mesure limitant les cérémonies religieuses à 30 personnes. La plus haute juridiction administrative française donne ainsi gain de cause à l'Eglise catholique qui estimait cette mesure "non nécessaire, disproportionnée et discriminatoire". Une rencontre est programmée dimanche soir à 18h entre les représentants des cultes et le Premier ministre Jean Castex. "La question de la jauge sera évidemment évoquée mais elle ne sera pas tranchée car nous prendrons le temps de mener les concertations nécessaires, dans les trois jours, avec l'ensemble des cultes", a fait savoir Matignon.