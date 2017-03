Valence : des garçons en jupe pour la Journée internationale des droits des femmes

A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes mercredi, une dizaine de garçons en Terminale au Lycée Camille Vernet de Valence ont suivi les cours en jupe, ce mercredi matin. Ils entendent ainsi dénoncer les stéréotypes et le harcèlement de rue.

Le froid de ce mercredi matin ne les a pas dissuadés. A l'heure de la récréation, une dizaine de garçons en Terminale au Lycée Camille Vernet de Valence est sortie en jupe, pour dénoncer les préjugés et les inégalités homme-femme. Dans cet établissement, c'est toute la semaine du 8 mars qui est dédiée à l'égalité et aux droits des femmes.

"Au début, je ne comprenais pas l'intérêt" - Témoignage des garçons en jupe

La jupe, c'est associé aux femmes, mais aussi aux agressions et au harcèlement qu'elles subissent dans la rue" - Léon, en Terminale S

Soutenir les femmes

Ces élèves veulent essentiellement dénoncer le harcèlement de rue, ces réflexions et insultes régulièrement entendues par les femmes lorsqu'elles marchent simplement dans nos villes. "Beaucoup de mes amies en témoignent, elles se font klaxonner le soir", explique Noé, dans sa mini-jupe légère. Ses camarades acquiescent, précisant que ce n'est pas dans leur lycée. Salomé et Mathilde racontent : "Plusieurs fois dans la rue, on m'a embêtée. Et le soir, en jupe, c'est encore autre chose !"

Une fois, j'étais en short dans la rue. Il faisait chaud. Des personnes m'ont traitée de +pute+." - Salomé,en Terminale au lycée Camille Vernet

Ces jeunes filles apprécient le geste de leurs copains de classe. "Moi, je ne mets jamais de jupe", poursuit Salomé. "Qu'ils le fassent, cela montre qu'ils sont impliqués, c'est un beau soutien". Les garçons assurent qu'eux respectent leurs camarades de classe. "Je suis assez confiant pour notre génération", qui tend vers l'égalité, croit savoir Léon.

Vigilance au collège

Frédéric Darnaud, professeur d'histoire, confirme. Tout va plutôt bien au lycée Camille Vernet. "Mais au collège, des insultes et remarques désobligeantes peuvent fuser, souvent sur le ton de la blague. Il faut être attentif", nuance le professeur. Lui-même s'est mis en jupe ce mercredi, pour soutenir ses élèves.

Les garçons de Terminale alertent aussi sur les stéréotypes. Lors de la préparation de l'action, Timothée ne voyait pas l'intérêt de se mettre en jupe. Puis ses camarades lui ont expliqué qu'à l'origine, les femmes ne pouvaient pas porter de pantalon. Aujourd'hui, c'est un vêtement universel. A l'inverse, "un garçon en jupe se fait traiter de travelo", remarque le jeune homme, qui défend le droit de s'habiller "comme on veut".