Valence : des policiers offrent le café pour briser les préjugés au centre commercial Victor-Hugo

Inspirée du modèle américain, l'opération "Café avec un policier" a pour objectif de briser la glace entre le citoyen et le policier, mais aussi de faire tomber les préjugés sur le métier. "On ne demande pas à être aimés mais on ne demande pas non plus à être insultés", rappelle Martine Orion. Réserviste, cette ancienne major de police anime l'opération et va à la rencontre de ceux qui souhaitent échanger, comme ce monsieur : "Il faut que la loi respecte les civils et inversement". Lui qui a déjà reçu une contravention dans sa vie n'a par ailleurs jamais détesté les policiers.

"On a aussi un côté très sympatique"

Bruno Fantin, commandant de police, estime qu'il est primordial d'aller sur le terrain : "On sentait bien qu'il y avait une certaine déchirure entre la police et la population. On veut montrer aux gens qu'on a aussi un côté très sympathique". Maintenant que la crise sanitaire est terminée, la direction départementale de la sécurité publique de la Drôme compte bien renouveler l'opération régulièrement.