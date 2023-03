Valence : des serviettes hygiéniques gratuites pour les collégiennes et lycéennes d'Émile-Loubet

Mia et Ted, membres du conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) d'Emile-Loubet

Deux distributeurs de serviettes hygiéniques ont été installés vendredi 10 mars à la cité scolaire Émile-Loubet, à Valence. Le premier dans les toilettes du lycée, l'autre dans les toilettes du collège. A l'origine de cette initiative : des élèves du conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL). La Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (Peep) a de son côté pris en charge le financement de ces distributeurs et prendra en charge les futures protections.

Lutte contre la précarité menstruelle

Au-dessus des deux distributeurs accrochés au mur des toilettes, une feuille indique "Servez-vous. Avoir c'est règles, c'est normal. Ça ne devrait pas être source de discrimination". Pour Ted Martin, vice-président du CVL, le fait d'afficher ce message permet de "lever le tabou sur les règles".

Dans chacune des boîtes blanches, une centaine de serviettes hygiéniques sont à mis disposition. Le stock est mis à jour par la conseillère principale d'éducation CPE du lycée, Chloé Hermann : "On a beaucoup de jeunes filles qui viennent car elles sont tâchées et donc obligées de rentrer chez elles. Jusqu'à présent on essayait de les dépanner, mais maintenant elles se servent, elles n'ont pas forcément besoin de nous en parler". Pour le documentaliste du collège, distribuer gratuitement des protections est aussi l'occasion de promouvoir l'égalité hommes-femmes : "J'ai du mal à comprendre qu'une jeune fille soit obligée de payer pour quelque chose de naturel" s'étonne-t-il.