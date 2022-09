Valence : deux nouvelles zones du centre-ville passent en stationnement payant

Dès ce lundi 05 septembre à Valence, le stationnement devient payant dans deux nouvelles zones du centre-ville. Par cette démarche, la mairie dit vouloir permettre aux résidents de ces zones d'avoir accès à plus de places proches de chez eux et favoriser les mobilités douces.

Dès ce lundi 05 septembre 2022, la Ville de Valence étend le stationnement résident pour créer de nouvelles zones : la B sur la Basse Ville et sur le secteur Lamartine - Pont du Gât, zone C. Le stationnement résident s'étend dans la zone A déjà existante au secteur Boulevard du Cire, Rue de la Manutention. Ce qui signifie que le stationnement y devient payant.

Rendre les places aux résidents

Selon Laurent Monnet, adjoint au maire en charge du cadre de vie, du stationnement et de la circulation, la décision d'étendre et de créer des zones de stationnement résident a été prise lors de concertations menées en 2021 avec les habitants des quartiers concernés. Selon Laurent Monnet, "beaucoup d'entre eux se plaignaient de ne plus avoir de place de parking proche de leur habitation. Cette démarche doit donc permettre de leur rendre ces places prises parfois par des gens n'habitant même pas Valence". L'autre intérêt c'est de favoriser les mobilités douces comme les transports en commun ou le vélo. Cela doit inciter les non-résidents à ne pas prendre leur voiture pour utiliser par exemple, le bus pour venir en centre-ville.

Où peut-on encore se garer sans payer ?

À présent les résidents de ces zones devront tout de même s'acquitter d'un abonnement résident de 15 euros par mois pour pouvoir se garer. Pour les non-résidents certains parking de la ville restent gratuits comme les 400 places du parc des expositions, les 95 du parking Marne, les 300 sur celui de Dunkerque, les 180 à Comète ou les 46 de Verdun; en tout plus de 1000 places. Comptez en moyenne 10 minutes de marche pour relier ces parkings à la mairie valentinoise.