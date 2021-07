Valence : encore une très forte mobilisation contre le pass sanitaire

Ils étaient entre 4 000 et 5 000 dans les rues de Valence ce samedi 24 juillet à la mi journée pour manifester contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Une mobilisation qui ne faiblit pas, la semaine dernière environ 2500 personnes étaient déjà dans la rue.

La mobilisation contre la mise en place du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les personnels des établissements de santé ne faiblit pas à Valence : ils étaient entre 4 000 et 5 000 dans la rue à la mi journée, 2 500 selon les forces de l'ordre.

Foule compacte sur les boulevards à l'entrée de la rue Madier de Montjau © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Des manifestants toujours très décidés à se faire entendre alors que le Sénat examine aujourd'hui le nouveau texte anti Covid qui prévoit l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les personnels des établissements de santé. L'Assemblée Nationale a déjà adopté le texte en première lecture.

Depuis le 21 juillet, quelques mesures ont déjà été mises en place : il faut désormais présenter un certificat attestant qu'on a bien reçu les deux doses de vaccin ou un test négatif de moins de 72h pour entrer dans les lieux de culture et de loisir de plus de 50 personnes (cinémas, concerts, festivals etc.)

"Je vais quitter mon pays"

"_Pour l'instant ça ne change rien à ma vie, je peux toujours faire mes courses et aller où je veux. Bientôt je serai un peu plus bloquée, mais je pense qu'on peut réadapter son quotidien_. Après tout, ça fait plus d'un an qu'on est confinés donc si je ne dois pas aller au restaurant, je n'irai pas. Après, j'espère qu'il y aura des restaurateurs résistants pour nous faire venir quand même", déclare Rachel.

"Moi je travaille en restauration cet été, c'est un petit boulot dont j'avais besoin et je ne sais pas si je vais pouvoir le garder, étant donné que je ne compte pas aller me faire vacciner", explique Cylian, étudiant. _"_Pour ce qui est de la vie sociale, je vais me débrouiller, trouver les endroits où les gens résistent ou alors prendre un thermos de café et aller se poser entre copains dans la nature plutôt qu'en terrasse."

Louis avec son panneau "je vais quitter mon pays" © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Sur le panneau de Louis, le message est plus radical : "Je vais quitter mon pays", peut-on lire en bleu, blanc, rouge. "Ma femme est dans la santé, si au 15 septembre elle ne peut plus pratiquer, on va envisager de partir. On vient pourtant de s'installer, mais on a des enfants en bas âge et on ne veut pas qu'ils se fassent vacciner. Si cette loi liberticide passe, on ira s'installer ailleurs, c'est aussi ça la force de l'Europe", déclare-t-il.