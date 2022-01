Valence : grève reconduite pour les convoyeurs de fonds de Loomis

100% des convoyeurs de fonds de l'entreprise Loomis à Valence sont en grève depuis vendredi. Un débrayage national à l'appel de l'intersyndicale qui demande à la direction une augmentation de 95 euros pour chacun des salariés. Ils n'avaient pas fait grève pour des raisons salariales depuis 22 ans. La quarantaine de convoyeurs valentinois - et leurs représentants syndicaux CGT et FO - tiennent le piquet de grève devant leur entrepôt, dans la zone des Auréats au sud de la ville. Ambiance bon enfant et barbecue, la grève est reconduite au moins pour ce mardi.

L'approvisionnement des distributeurs de billets est perturbé

Une réunion devrait se tenir jeudi, direction et syndicats doivent discuter de l'augmentation réclamée. "Nous espérons que la direction va nous entendre" explique Cédric, délégué CGT, 21 ans de présence dans l'entreprise. "Nous n'alimentons plus les réseaux bancaires depuis vendredi, les répercussions vont commencer. Les DAB (ndlr : distributeurs automatiques de billets) seront vite vides ! Ça s'amplifiera si le mouvement perdure" ajoute-t-il.