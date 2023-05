Valence : "il y a une faillite de l'Etat en terme de sécurité" sur les quartiers sensibles

Des crispations entre la Ville de Valence et l'Etat au sujet des quartiers sensibles. La préfète Elodie Degiovanni a mené ce mercredi une visite quartier du Plan , déplorant notamment la saleté de certains halls d'immeuble avec des excréments, des tags, des déchets dans les entrées.

La Ville et l'office HLM n'ont pas souhaité accompagner la représentante de l'Etat dans ce "diagnostic en marchant". La précédente visite, quartier Fontbarlettes, le 6 avril dernier, avait été particulièrement désagréable souligne Annie-Paule Tenneroni, élue adjointe à la politique de la Ville et présidente de Valence Romans Habitat : "nous avions été très surpris, pour ne pas dire choqués, par les propos tenus par la préfète, des propos peu amènes et parfois agressifs stigmatisant les acteurs locaux, ou même les agents de VRH présents, sur ce que nous ne faisions pas. Nous, nous y sommes tous les jours dans les quartiers. Y compris moi-même. Je n'attends pas deux ans pour monter sur les quartiers difficiles. Les salariés de VRH qui nettoient les parties communes, les agents de la Ville qui nettoient les espaces publics, ils y sont tous les jours. Face à une situation qui ne cesse de s'aggraver en terme de sécurité. Or, la sécurité, c'est la compétence régalienne de l'Etat, pas la nôtre."

"On est dans des quartiers où ça deale, ça menace, et on nous répond tags et tapis qui sèchent"

Le nettoyage des halls d'immeuble est effectué assure Annie-Paule Tenneroni, "très régulièrement, mais on a aussi des entreprises qui exercent leur droit de retrait parce qu'elles se sentent en insécurité". Elle souligne que l'un des halls pris en photo et pointé du doigt mercredi a été mis en service il y a moins de deux ans après avoir été entièrement réhabilité pour plus de 40.000 euros de travaux. Les tags sont aussi régulièrement nettoyés dans les quartiers sensibles qu'ailleurs à Valence certifie l'adjointe à la politique de la Ville, "il n'y a pas deux poids deux mesures".

Et Annie-Paule Tenneroni poursuit "pardon, mais on est dans des quartiers où aujourd'hui ça deale, ça agresse à tout bout de champ, les gens disent qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux, et nous on nous répond tags, tapis qui sèchent, nettoyage de l'espace public. Il y a une faillite de l'Etat en terme de sécurité sur ces quartiers. On sortira de l'impasse lorsqu'on pourra avoir de la sécurité visible. Ce qu'ont demandé les habitants à la préfète à Fontbarlettes le 6 avril, c'est "Madame on a besoin de policiers, on a besoin que vous délogiez les dealers, on a besoin que vous soyez présents.""