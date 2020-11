Valence : "J'ai honte de mon pays", près de 1 000 manifestants contre la loi "Sécurité globale"

Près d'un millier de personnes sont rassemblées à Valence (Drôme) ce samedi après-midi pour dire "non" au projet de loi "Sécurité globale". Voté à l'Assemblée nationale en première lecture le 24 novembre, ce projet de loi vise à renforcer l'efficacité et la protection des services de police et de gendarmerie. Ses opposants dénoncent une atteinte aux libertés, notamment celle de filmer les forces de l'ordre. La manifestation a commencé devant la fontaine monumentale de Valence, à l'appel de nombreux syndicats et d'associations.

Forte opposition à l'article 24

La manifestation à Valence devait être statique, mais une partie du cortège a décidé de se déplacer en direction de la préfecture. A 16h20, le rassemblement se déroule dans le calme, malgré un contexte tendu au niveau national, après la diffusion jeudi d'images de vidéosurveillance qui montrent le passage à tabac d'un producteur de musique à Paris. "J'ai honte de mon pays", confie Jacques, un des manifestant. "On est en train de rogner petit à petit nos libertés", s'exclame un autre.

La sécurité est renforcée ce samedi après-midi pour éviter de possibles débordements. Une trentaine de CRS sont sur place pour encadrer la mobilisation.