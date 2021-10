Valence : L214 s'attaque à Burger King

Une trentaine de rassemblements avaient lieu ce samedi partout en France pour dénoncer les pratiques d'élevage et d'abattage des poulets vendus dans ces restaurants. Une dizaine de militants se sont retrouvés à Valence devant le fast-food du plateau des Couleures.

L'association de protection animale accuse le fast-food de ne pas s'être engagé contre "les pires pratiques" d'élevage et d'abattage des poulets consommés dans ses restaurants. Une trentaine de rassemblements avait lieu partout en France ce samedi dont un à Valence devant le Burger King du plateau des Couleures. Une dizaine de militants de L 214 ont distribué des tracts et fait signer une pétition aux automobilistes et aux clients du fast-food.

Les militants de L214 sont venus avec des photos choc pour sensibiliser la population © Radio France - Valéry Lombardo

L'association de défense des animaux souhaite que Burger King s'engage dans le European Chicken Commitment et respecte la série de critères établis par une trentaine d'associations européennes. L'objectif : réduire les souffrances des poulets utilisés dans la production alimentaire.