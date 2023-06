Valence : la basse-ville deviendra une cité gastronomique

Une hall gastronomique, un restaurant, une "Aventure gastronomique" et un hôtel. Voilà le projet qui se dessine pour la basse-ville de Valence. La municipalité a décidé de rénover complétement ce quartier, en quasi-périphérie de la ville, pour en faire une cité de gastronomie. Ces projets verront le jour d'ici à 2026 sur le site de l'ancienne piscine Jean Bouin, détruite en 2020. Le complexe s'étendra le long de l'avenue du Tricastin et de l'A7.

Une entreprise ardéchoise remporte l'appel à projet

C'est le groupe ardéchois Rampa qui a remporté l'appel à projet. Le promoteur va pouvoir débuter les travaux, notamment ceux de l'"Aventure gastronomique", 6000m carrés de bâtiments dont 2000 pour un cheminement du public à la découverte des saveurs de nos régions. C'est Franck Veyrat et Franck Vidal, le créateur de la cité du chocolat Valrhona, qui sont les porteurs de ce projet : "Vous allez découvrir la pogne, les ravioles, le nougat, etc. Vous allez apprendre des choses en vous amusant et bien sûr en mangeant !", disent-ils en cœur.

Ce bâtiment principal, qui va être entièrement construit, représente un investissement de 30 millions d'euros pour le groupe, qui en sera le promoteur. 4000m carrés seront aussi consacrés à l'installation de bureaux pour les entreprises. "C'est un bâtiment emblématique, avec du béton local, fait à Privas. Nous aurons aussi de la végétalisation, avec un jardin", explique Marc Rampa, le président du groupe. "Nous désimperméabilisons 1500m carrés de terrain avec ce projet, précise Nicolas Daragon, le maire de Valence. Avant, avec la piscine Jean Bouin, ce n'était que du béton."

Un restaurant dans une chapelle, des Halles gastronomiques et un hôtel

Dans la chapelle des Dames de Soyons, un restaurant verra le jour. C'est Florian Biscop qui a été choisi. Il est l'actuel propriétaire de "La Ruche" à Saint-Péray (Ardèche). Il souhaite y créer un lieu "populaire, ouvert toute la journée", construit autour du feu de bois. Un hôtel sera aussi installé sur l'ancien site de l'Ehpad, 60 chambres quatre étoiles et 40 "appart-hôtel". Le groupe Valotel installera également sa cuisine centrale et ses bureaux.

De quoi créer un véritable "aspirateur à touriste", sourit le maire de Valence. Plus concrètement, il souhaite inciter les voyageurs à s'arrêter lorsqu'ils passent sur la N7 ou l'A7, proche de cette future cité gourmande. Près de 200 places de stationnement seront créées. Au total, 41 millions d'euros investis, dont 7 supportés par la mairie. "C'est surtout des travaux de voirie et notamment l'aménagement en contrebas de la cathédrale, on va construire un escalier", comme un passage entre l'hyper-centre de Valence et la basse-ville.