Valence : la cathédrale Saint-Apollinaire pourra rouvrir partiellement pour Noël

L'incendie accidentel dans la cathédrale de Valence date d'il y a deux mois déjà, mais les diagnostics prennent du temps explique Marie-Blanche Potte, conservatrice régionale des monuments historiques adjointe : "résoudre un incendie implique plein de démarches. Ce sont des questions d'assurances. Ce sont des questions de diagnostics, parce qu'il a fallu voir, outre ce qui est brûlé, ce qui est endommagé par les fumées et les suies. Toutes ces expertises ont pris du temps et ce que l'on a vu nous pousse à conduire un chantier en deux étapes."

Un chantier en deux étapes

Le chantier de remise en état va se dérouler en deux temps. A partir de lundi 29 septembre, les sols, le mobilier, les assises, qui ne sont pas des oeuvres d'art, vont être nettoyés pour permettre la célébration de messes et la réouverture partielle avant Noël, à la grande satisfaction de Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Valence : "je comprends que les démarches prennent du temps, mais j'étais dans une certaine impatience d'avoir des précisions sur ce premier nettoyage. C'est surtout par rapport à la messe de la nuit de Noël et la veillée qui précède, qui sont des rendez-vous importants. Donc on se réjouit de cette avancée."

Mais la zone incendiée, les stalles notamment, ne pourront pas être approchées. Et la restauration des orgues et des tableaux touchés par les suies et les fumées se fera donc dans un second temps, courant 2022. Pas d'orgue donc pour Noël mais Monseigneur Pierre-Yves Michel rassure : "notre organiste titulaire a toujours plein d'idées pour animer d'une autre manière. Il y aura peut-être le clavecin ou d'autres instruments pour permettre une belle liturgie."

Pour l'instant, on ne sait pas combien va coûter cette remise en état de la cathédrale de Valence.