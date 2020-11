Valence : la Coiffellerie autorisée à rouvrir pour vendre des prothèses capillaires aux malades

Laurence Blanc se bat depuis l'instauration du reconfinement pour avoir le droit de rouvrir son salon, situé dans le centre de Valence. Cela fait plus de 20 ans que cette Ardéchoise vend des prothèses capillaires, destinées aux malades en chimiothérapie. Ce lundi, la mairie de Valence l'a autorisée à accueillir les clients, sur rendez-vous.

"Si je ne m'étais pas battue, mon salon serait toujours fermé ! J'ai sollicité la préfecture, la mairie, la chambre de commerce... Certains m'ont répondu que les perruques n'étaient pas des produits essentiels, c'est révoltant", raconte la patronne.

Le salon de coiffure de Laurence Blanc reste condamné. Seule l'activité liée à la vente de prothèses capillaires est autorisée. © Radio France - Claire Leys

Certaines prothèses capillaires sont remboursées par la Sécurité sociale à 100%. "Lorsque le salon était fermé, une cliente en attente de prothèse capillaire m'a dit qu'elle ne sortait plus de chez elle, parce qu'elle n'avait plus de cheveux", glisse Laurence Blanc. Selon elle, la perruque est essentielle pour certains malades "pouvoir se regarder dans le miroir et se trouver jolie, c'est très important. La prothèse permet de se sentir mieux dans ces moments très compliqués".

Dès qu'elle a su qu'elle pouvait rouvrir, Laurence Blanc a immédiatement prévenu sa clientèle. Pour venir choisir une prothèse capillaire au salon, il faut obligatoirement prendre rendez-vous. Une dizaine de personnes ont déjà bloqué un créneau.