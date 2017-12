Depuis vendredi, la Maison pour tous du quartier du Plan a Valence est fermée au public. Motif : ceux qui utilisent le bâtiment ne seraient pas en sécurité en cas d'incendie. La structure bouge et certaines portes se retrouvent bloquées. La MPT devrait restée fermée pendant plusieurs mois.

Valence, France

La Maison pour tous du quartier du plan à Valence est fermée pour raisons de sécurité. Décision de la mairie après le rapport de la commission de sécurité du Service d'incendie et de secours de la Drôme vendredi dernier. Les experts ont inspecté le bâtiment et il bouge, très lentement, mais surement.

Ces mouvement du bâtiment bloquent certaines portes de protection incendie, qui ne pourront pas se fermer si le feu se déclare. "Je n'ai voulu prendre aucun risque" confie le maire de Valence Nicolas Daragon.

"Le bâtiment n'était pas conforme dès sa livraison" - Nicolas Daragon, maire de Valence.

Selon lui, ces problèmes ne sont pas nouveaux. "Dès fin 2013, lors de la livraison, le bâtiment montrait des signaux de faiblesse et de mouvement", poursuit l'élu. "Jusqu'à présent c'était supportable, mais aujourd'hui on arrive à un point où les dispositifs de sécurité sont en panne et mettent en danger la sécurité des occupants, dont les 38 enfants reçus à la crèche au deuxième étage."

Des procédures ont déjà été entamées contre les architectes et les constructeurs du bâtiment, pour que d'importants travaux de mise aux normes soient réalisés. "En attendant, on pourra sûrement faire des travaux préventifs pour rouvrir la Maison pour tous, mais ce ne sera sans doute pas avant quelques mois."