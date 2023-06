Valence : la ville laisse passer une coquille sur une plaque en hommage à une résistante

"Tavensbrück" au lieu de "Ravensbrück". La mairie de Valence a laissé passer une coquille sur le panneau de la rue "Kiki Latry", nouvelle rue créée à la place du parking de l'ancienne prison. Antoinette Latry dite "Kiki Latry", résistante de la seconde guerre mondiale, avait été déportée au camp de concentration nazi de Ravensbrück. À la libération, "Kiki Latry" s'était installée dans la Drôme.

"Une malheureuse coquille", explique la mairie

Le panneau rendant hommage à la résistante a été inauguré la semaine dernière, avec un "T" à la place du "R". "Personne ne s'en était rendu compte", témoigne Antonin Bonnefoi, du Mouvement Républicain et Citoyen de Valence - ce sont des militants qui ont repéré l'erreur. "C'est une malheureuse coquille", répond simplement la mairie, sans vouloir faire plus de commentaire.

"Il n'y a pas mort d'homme", poursuit Antonin Bonnefoi. Le militant appelle à plus de vigilance à l'avenir : "L'ennui quand on fait ce devoir de mémoire, c'est qu'il faut avoir de la rigueur jusqu'au bout des choses, dit-il. Ce couac est d'autant plus dommageable à une époque où les libertés reculent dans le monde et où ce devoir de mémoire devient plus important."

La mairie de Valence a fait retirer le panneau dès ce lundi 26 juin pour correction.