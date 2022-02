Valence : la ville soutient le projet de panthéonisation du résistant Missak Manouchian

L'association Unité laïque demande la panthéonisation du résistant d'origine arménienne Missak Manouchian. Il a été à la tête d'une organisation communiste constituée d'immigrés durant la Seconde Guerre mondiale. Ensemble, ils ont combattu l'ennemi allemand à Paris, avant d'être trahis et exécutés au Mont-Valérien. C'était le 21 février 1944.

Ce lundi s'est tenue à Valence la commémoration du 78e anniversaire de sa mort, place Manouchian. Le maire de Valence, Nicolas Daragon, soutient justement l'initiative portée par Unité laïque. La ville apportera un financement, selon le maire, à l'association engagée pour la panthéonisation du résistant. Pour le Président de l'association, Jean-Pierre Sakoun, Manouchian est une figure pour la Mémoire et la société française. Il a désormais toute sa place au Panthéon : "C'est l'exemple de la plus belle réussite de ce qu'est le modèle français. À ce titre, on a un grand espoir de le voir adopté comme étant une image héroïque de la France."

Héroïque, car Missak Manouchian s'est engagé pour la France pendant la Guerre alors qu'il n'avait pas la nationalité française. "En ces temps où le pays est très divisé, ajoute Jean-Pierre Sakoun, _on a là l'illustration de quelqu'un qui pourrait apaiser les mémoires_. On doit se souvenir que si nous sommes tous Français, c'est par la volonté politique de vivre ensemble."

Un appel aux signatures

Dès ce mardi, le Comité demande un soutien massif de la part de tous les Français par des signatures sur son site web, pour que la panthéonisation puisse se faire. Certaines personnalités se sont déjà manifestées : comme le réalisateur Robert Guédiguian, la couturière Agnès b. ou encore Laurent Wauquiez. L'association précise que ce sujet ne doit en aucun cas devenir un projet de campagne et utilisé par les candidats à l'élection présidentielle.

Le dossier de demande de panthéonisation a été envoyé à l'Élysée et vu par le conseiller mémoire d'Emmanuel Macron. À ce stade, il n'y a pas eu de retour officiel de la Présidence de la République, mais la piste serait étudiée. Aujourd'hui, la dépouille de Missak Manouchian se trouve au cimetière parisien d'Ivry. Si la panthéonisation se confirme, il est envisagé que ce soit un cénotaphe qui entre au Panthéon, pour que le résistant reste enterré aux côtés de ses compagnons.