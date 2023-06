Valence : le cœur du kiosque Peynet retrouve sa splendeur

Il retrouve tout son éclat. Le cœur en laiton du kiosque du champ de Mars à Valence, sur lequel sont gravés les célèbres amoureux de Raymond Peynet, vient d'être restauré. A cause de la corrosion, il était devenu impossible de distinguer ce petit couple, au charme désuet.

Il aura fallu 6 mois de travaux et 9.000 euros d'investissement pour le restaurer sans abîmer la gravure. C'est l'entreprise locale Métaligne de Châteauneuf-sur-Isère qui s'en est chargée, Thomas Laurençon l'artisan raconte : "c'est principalement du travail de ponçage et sablage pour faire apparaître la matière sans abîmer la gravure. Et puis un travail de protection avec du vernis pour garder cette couleur éclatante."

Le deuxième coeur du kiosque

Le kiosque Peynet, classé au titre des Monuments historiques en 1982, a connu un autre cœur. L'original, installé en 1967, en présence de Raymond Peynet, était en pâte de verre et fût exposé jusqu'en 2000. Ce premier cœur a ensuite disparu pendant treize ans avant d'être retrouvé dans les ateliers d'une entreprise de restauration. On peut aujourd'hui l'admirer à la Maison des Têtes en centre-ville de Valence.