Ukraine : le laboratoire de la CRIIRAD à Valence surveille les radiations autour de Tchernobyl

Certains capteurs à proximité de la centrale nucléaire accidentée de Tchernobyl ont détecté une forte augmentation des radiations gamma, "multiplication par 20, 30 voire près de 40 selon les points" indique la CRIIRAD dans un communiqué. Mais d'autres capteurs ne montrent aucune augmentation.

La Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité, créée à Valence après l'accident de Tchernobyl en 1986, cherche à en savoir plus sur ces données. "Si ces relevés sont réels, ça veut dire qu'il y a perte de confinement de matière radioactive ou, en tout cas, une situation tout à fait anormale du point de vue de la radioactivité" souligne Bruno Chareyron, le directeur du laboratoire, "mais il nous faut aussi être prudents : est-ce que ce sont des mesures sur des capteurs qui ne fonctionnent plus correctement ? Est-ce que les résultats sont manipulés par une cyberattaque ? "

La CRIIRAD travaille pour recouper les informations

Le laboratoire essaie donc d'approfondir ces données explique Bruno Chareyron : "on examine les résultats de mesures de radiations dans l'air ambiant disponibles sur un certain nombre de sites officiels et non officiels en Ukraine et dans les pays autour. On corrèle ça avec la direction des vents. On recherche des contacts sur place, des habitants ou des institutions. C'est un travail qui demande du temps, ce n'est pas instantané mais en recoupant tout ça, on essaie de comprendre ce qui se passe exactement."

L'instabilité autour de ce site est en tout cas préoccupante poursuit le directeur du laboratoire : "à partir du moment où cette zone n'est plus sous le contrôle du gouvernement ukrainien, est-ce que la sûreté va pouvoir être maintenue ? A Tchernobyl, il y a des combustibles irradiés hautement radioactifs qu'il faut refroidir en permanence dans une piscine de désactivation. Est-ce que l'occupant va être capable de maintenir l'électricité, le savoir-faire pour assurer ce refroidissement ? Si ce n'est pas garanti, on peut aller vers des situations catastrophiques."

La CRIIRAD a un service qui surveille d'ordinaire les balises de mesure installées en Vallée du Rhône, et s'intéresse aussi aux situations préoccupantes à l'étranger. Ce service a une équipe d'astreinte 24h/24 qui, là, va rester vigilante sur la situation en Ukraine ce week-end et au-delà si nécessaire.

De son côté l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire indique dans un communiqué : "l’autorité de sûreté ukrainienne évoque une remise en suspension de la contamination par le passage des chars militaires. L’IRSN ne dispose pas d’information permettant d’infirmer ou de confirmer ces informations. Il convient de rester très prudent sur ces mesures à ce stade. Aucune augmentation de radioactivité n’a été détectée dans les pays européens avec lesquels l’IRSN est en contact."