Valence : des salariés de l'Institut Médico-Educatif en grève pour défendre un accueil de qualité

"Salariés et jeunes en souffrance", "Travailleurs négligés, usagers en danger", "Stop au manque de moyens, nous ne sommes pas des magiciens" pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants ce lundi midi.

Il y a eu des changements de direction à l'Institut Médico-Educatif, et le personnel regrette des décisions arbitraires, sans consultation : "on nous met par exemple des temps de réunion entre midi et deux, en présence des enfants, alors qu'on a dit que ce n'était pas possible. On nous répond qu'il faut trouver des solutions, que tant pis on annule nos activités, les enfants sont gardés par quelqu'un d'autre dans la cour. Alors que, normalement, on a des temps spécifiques pour les réunions. C'est comme si on n'avait rien à faire les jeunes" témoigne Adeline Durio, monitrice éducatrice depuis 17 ans à l'IME.

Il y a eu aussi des démissions, des ruptures conventionnelles en série depuis 2 ans. Au moins 10 postes sont vacants ou remplacés par des CDD pas forcément diplômés. Les salariés réclament de vrais moyens indique Patricia Giraud, à l'IME depuis 24 ans : "que les postes non pourvus soient pourvus. Que l'on puisse travailler dans une confiance réciproque avec nos cadres. Et que l'on puisse faire un travail de qualité auprès de ces enfants qui en ont besoin. D'autant qu'on a de plus en plus d'enfants qui viennent d'hôpitaux psychiatriques, que les prises en charge sont compliquées et qu'on n'en a pas forcément les moyens. Cela entraîne de la violence dans les groupes, cela fait peur à certains jeunes, et il y a des salariés en arrêt de travail."