Valence : le Petit Naples invite 80 personnes à un repas de Noël solidaire

Le patron du restaurant Le Petit Naples a invité, ce samedi 24 décembre, 80 personnes seuls à un déjeuner de Noël solidaire à Valence, dans la Drôme. Un beau moment plein de générosité, de bonne humeur et de convivialité.

Chaque année, plusieurs événements sont organisés pour que les personnes seules passent un beau Noël, bien entourées. A Valence, dans la Drôme, une initiative privée a fait le bonheur de 80 personnes ce samedi midi.

Un repas rempli de douceur et de convivialité

Le restaurant Le Petit Naples a offert un déjeuner de Noël à 80 personnes seules, ce samedi midi, à Valence. © Radio France - Mélanie Tournadre

Mickaël Couturier, le patron du Petit Naples à Valence a invité 80 personnes seules à venir déjeuner dans son restaurant pour Noël. Ce samedi 24 décembre, à midi, les deux salles du restaurant étaient pleines à craquer. Au menu : brick au fromage, suprême de volaille et fondant au chocolat. Un beau moment de solidarité, de joie et de rencontres.

"C'est le plaisir de partager et d'aider des gens qui sont dans un schéma pas facile" explique Mickaël Couturier qui offre ces repas de Noël depuis quatre ans. Cette action est entièrement aux frais du restaurateur qui va même chercher les personnes âgées isolées qui ne peuvent pas se déplacer. Avec l'aide d'une dizaine de bénévoles, Mickaël Couturier tente de donner un peu de chaleur et de joie à des Valentinois qui se retrouvent seuls à Noël.

"C'est un beau moment de partage, une journée magique"

"C'est un repas un peu magique, pendant deux heures tout le monde a le sourire et oublie ses soucis" insiste le patron du Petit Naples.

Mickaël Couturier, le patron du Petit Naples apprécie ce repas solidaire et convivial.

Un repas pour combattre la solitude

Les deux salles du restaurant Le Petit Naples à Valence étaient pleines à craquer, ce samedi midi, pour ce repas solidaire. © Radio France - Mélanie Tournadre

"C'est vraiment fantastique, ce repas fait chaud au cœur" explique Marcelle qui aurait fêté Noël toute seule sans cette belle initiative. "C'est génial d'aller au restaurant, d'habitude on ne peut pas car on n'a pas les moyens. On nous sert c'est très agréable" explique Marie-France.

"Pendant deux heures, on oublie tous nos problèmes"

"C'est vraiment agréable de sortir de chez soi ; la solitude est quelques chose d'épouvantable" insiste Roseline.

Reportage au cœur de ce repas solidaire au Petit Naples à Valence.

Ce repas offert par le restaurant Le Petit Naples a permis aux 80 convives de passer un beau moment pour Noël. Certaines personnes ont échangé leurs numéros de téléphone et souhaitent se revoir pour sortir un peu de la solitude.