Le palmarès a été dévoilé ce mercredi par la ville de Valence. Chez les filles, c'est Romy qui arrive en tête et chez les garçons, c'est Léo comme en 2019.

Valence : Léo et Romy, prénoms les plus donnés en 2020

La ville de Valence a dévoilé le palmarès des prénoms les plus donnés pour l'année 2020 ce mercredi. Chez les filles, c'est Romy qui arrive en tête, avec 16 naissances. Viennent ensuite Mia ( 15 naissances ) et Julia ( 14 naissances ). Chez les garçons, Léo est encore en tête du palmarès comme en 2019 avec 17 naissances, devant Arthur ( 15 naissances ) et Marius ( 14 naissances ).

Au total, 2345 naissances ont été enregistrées en 2020 à Valence, presque autant de filles que de garçons ( 1168 filles et 1177 garçons ).