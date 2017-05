Valence : des agriculteurs manifestent pour dénoncer le retard des aides de la PAC

Une quinzaine d'agriculteurs en colère, ce mercredi, à Valence. Ils ont manifesté, à l'appel de la Confédération Paysanne, devant la Direction Départementale des Territoires. Ils dénoncent les retards de versement des aides de la PAC, la politique agricole commune ainsi que sa complexité.

"Pour une PAC plus simple et plus juste", "Bruxelles, ta PAC nous tue". La Confédération Paysanne a sorti les banderoles et les cloches, ce mercredi, devant la Direction Départementale des Territoires à Valence, dans la Drôme.

Jusqu'à deux ans de retard de paiement

#Drôme #Valence :la Confédération Paysanne manifeste devant la DDT pour dénoncer le retard de versement des aides de la PAC et sa complexité pic.twitter.com/TqPhX13eXs — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) May 31, 2017

Une quinzaine d'agriculteurs ont manifesté, ce mercredi, devant la Direction Départementale des Territoires à Valence. C'est le dernier jour pour faire sa déclaration pour obtenir les aides de la PAC, la politique agricole commune. Un jour symbolique pour ces paysans drômois qui l'ont choisi pour dénoncer les nombreux retards de versement de ces aides aux agriculteurs;

Manifestation de la Confédération paysanne, ce mercredi, devant la DDT à Valence. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ça fait deux ans que j'attends les aides promises pour pouvoir m'aider à racheter des cheptels

"Il y a deux ans de retard dans les versements des aides de la PAC, certains agriculteurs ont été obligés de mettre la clef sous la porte"

"Ces retards dans les aides de la PAC font que certains paysans ont arrêté, c'est un agriculteur de moins à chaque fois et c'est intolérable pour nous" explique Vincent Delmas, paysan à Salettes et porte-parole de la Confédération Paysanne dans la Drôme.

Vincent Delmas, porte-parole de la Confédération Paysanne dans la Drôme. Copier

Un système trop complexe, "incompréhensible"

Manifestation devant la DDT à Valence d'agriculteurs drômois. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ces agriculteurs dénoncent également la complexité du nouveau système de déclaration de la PAC, modifié en 2015. "C'est très compliqué, on est maintenant obligé de déclarer en ligne, c'est incompréhensible" explique Christophe, éleveur de brebis à Glandage.

"Même les agents de la DDT ne savent pas quelles cases il faut remplir, l'administration est complètement dépassée"

Reportage sur les difficilutés de ces agriculteurs drômois dues au retards de versement des aides de la PAC. Copier

Une délégation de la Confédération Paysanne a été reçu , ce mercredi, pendant près d'une heure et demie par le directeur de la DDT à Valence. "Il assure qu'il fera remonter au Préfet et à Paris nos evendications" explique Vincent Delmas.