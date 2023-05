Valence : les "béquillards" marchent pour défier la maladie

C'est le grand jour pour les trois "béquillards"! Charles, Hervé et Gilbert. Trois hommes qui ne se connaissaient pas il y a un an, mais qui ont traversé des épreuves similaires et se sont rencontrés grâce à la salle d'attente d'un kiné. Ils se surnomment eux même "les béquillards", comprendre par là, ceux qui marchent avec des béquilles.

A huit heures ce mercredi matin ils vont s'élancer depuis le port de l'épervière à Valence en direction du pont des Lônes pour revenir par le pont Mistral. Presque 10 kilomètres. Une boucle souvent empruntée par les valentinois qui veulent "marcher un peu" pour conserver la forme. Mais pour les trois amis ce ne sera pas "marcher un peu". C'est une véritable épreuve physique qui les attend. Car ces trois hommes ont tous connu le fauteuil roulant.

Accident Vasculaire Cérébral et Polio

Charles Colomb, était architecte lorsqu'en 2018 un AVC le cloue au lit. Même coup du sort cette année là pour Gilbert Emery, magistrat, ancien procureur adjoint de la Drôme, qui voit sa vie basculer en quelques secondes. Quant au dernier membre du trio, Hervé Prisset, médaillé olympique Handisport en natation aux JO de Séoul en 1988, il connait le handicap depuis ses deux ans lorsqu'il a été atteint par la polio. "Moi mon truc c'est l'eau, je n'ai jamais vraiment marché dans ma vie. Le plus que j'avais fait, c'était trois kilomètres. Là, je vais en faire dix, c'est trois fois plus !" explique le sexagénaire avec l'air malicieux.

"Ils disaient que je ne marcherais plus"

Ce défi de "faire les deux ponts de Valence" c'est Charles qui en a eu l'idée, l'envie, après son AVC. Gamin à Saint-Vallier, il courait au bord de l'eau, le long de "son fleuve" et il regardait passer les péniches. Mais au centre de rééducation quand il était en fauteuil, certains ont prédit qu'il ne marcherait plus jamais. "C'est devenu un objectif de remarcher. Un peu aussi pour leur prouver que c'était possible. Et je me suis dit : je vais remarcher et je ferai le tour des deux ponts". Cette promesse à lui même, il la confie à Hervé qu'il rencontre régulièrement dans la salle d'attente de son kiné. Hervé fait le lien avec Gilbert et le trio des béquillards naît comme ça, il y a dix mois.

Entraînement hebdomadaire

Depuis, chaque semaine ils s'entraînent ensemble les mercredis. Un rendez-vous devenu essentiel pour les trois hommes qui ne se connaissaient pas il y a un an et qui sont devenus amis au fil des mois. "Si jamais on ne peut pas marcher, ça me manque" avoue Charles. Il reconnait aussi que ces entraînements ont développé ses capacités physiques : "On a commencé à faire des parcours de plus en plus longs jusqu'à ce que ces derniers mois, on se sente aptes à faire le tour des deux ponts. C'est vrai qu'au début on partait, mais je ne me sentais pas capable de faire des kilomètres. Maintenant je pense que ça va aller."

Véritable challenge physique

Hervé Prisset aussi est certain de leur réussite : "On va faire dix kilomètres, c'est comme si vous les valides, vous courriez 100 ou 120 kilomètres. C'est à peu près l'équivalent. Et ce sera de la balade parce qu'on marche à peu près à un kilomètre et demi de l'heure ! Ça vous donne une idée de notre vitesse de marche. Donc les huit-dix kilomètres, il va nous falloir cinq-six heures pour les faire. Un valide, il fait ça en 1 heure et demie, 2 heures." S'il est aussi certain que cela d'y arriver c'est qu'il a deux bonnes raisons : Charles et Gilbert ! "On se soutient mutuellement, à trois, c'est plus facile et puis on va se marrer les trois trois loustics, les trois Béquillards là". Car si l'un est fatigué, ou a un peu envie de "lâcher l'affaire" les deux autres le re-motive et l'aident à repartir.

Retrouver la vie d'avant

Gilbert Emery assure aussi que les autres le challengent : "ils me motivent, ils sont extraordinaires ". Même si en l'écoutant on s'aperçoit que sa volonté n'a rien à envier à celle de ses deux amis. "Moi, je marche comme un canard, mais le fauteuil à la maison c'est pas terrible !" dit il avec humour. Il poursuit "j'ai arraché plusieurs plinthes*, parce que ça ne passait pas les portes !"* Mais il ajoute très vite : "marcher c*'est essentiel, c'est retrouver un peu la vie d'avant où je pouvais bouger, je pouvais courir, je pouvais sauter. Parce que c'est vrai qu'on est privé d'énormément de choses. Mais on a des souvenirs et je voudrais retrouver ces souvenirs."\ *Grâce à ces entrainements et à ce "défi des béquillards", il retrouve en effet des sensations de sa vie d'avant. "Parce que de temps en temps, on s'arrête, on respire, on regarde la vue sur le bord du Rhône, le plaisir de l'air. Retrouver ce plaisir là et apprécier ce que l'on vit."

Pauses selfie

Tous les trois redoutent un peu la fatigue qui ils le savent, va arriver au fil des heures. Mais ils ont prévu un pic-nic pour couper la route, des barres de céréales et des fruits secs pour reprendre de l'énergie "On ralentit avec la fatigue. Donc je pense que la journée va être compliquée. Mais on va le faire avec plaisir, avec bonheur. On va y aller "décontracté" même si on sait que ce sera dur" prévient Gilbert Emery. Charles ajoute : "On va mettre du temps, mais on va y arriver". Hervé qui a l'expérience des épreuves sportives reprend : "on va se marrer à certains moments, à d'autres, on rigolera moins. Mais on sera là tous les trois pour se soutenir et on va se faire plaisir et puis on fera des pauses...pour faire des selfies"

Les "béquillards" prennent régulièrement des selfies lors de leurs balades hebdomadaires, à la fois pour garder un souvenir mais aussi pour faire une pause afin de reprendre leur souffle. - Hervé Prisset

Une deuxième rampe au pont des Lônes

En 10 mois d'entraînement, ils ont identifié le point le plus difficile du parcours : l'escalier du pont des Lônes. Pas tant pour ses 80 marches, mais plutôt à cause de son équipement inadapté pour les personnes à mobilité réduite. Et c'est Gilbert Emery qui explique : "il y a une rampe d'un seul côté donc pour la montée, on y arrive péniblement mais on y arrive. Mais pour la descente, on est obligé de se tourner, de descendre les 80 marches, en marche arrière parce qu' on est hémiplégique avec Charles. Les AVC, ça vous paralyse la moitié du corps d'un côté. Donc la jambe gauche, ça marche mal, mais le bras gauche aussi, ça marche moins bien." Les trois hommes aimeraient donc que dans tous ces endroits qu'il y ait des rampes de chaque côté. "L'aménagement pour les handicapés, on voit que c'est fait essentiellement pour les fauteuils roulants et on ne pense pas trop aux gens qui sont debout mais qui ont du mal à se tenir. Donc de rampes, ce serait parfait et ce serait peut être pas trop cher ?" conclut l'ancien magistrat, comme un appel aux collectivités locales, chargées de l'entretien et de l'équipement de ce pont.