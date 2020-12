Valence : les "boîtes de Noël" distribuées aux plus démunis

Gros succès pour l'opération caritative des "boîtes de Noël" à Valence. Une idée née sur les réseaux sociaux, qui consiste à préparer un paquet cadeau à offrir à une personne dans le besoin. Lancée fin novembre, cette initiative a pris de l'ampleur grâce à l'association Ladies' Circle Valence qui l'a relayée. La distribution a débuté ce lundi en partenariat avec la Croix Rouge valentinoise.

Karine Paque, présidente de l'association Ladies' Circle Valence Copier

Un élan de solidarité

Karine Paque, présidente de l'association Ladies' Circle Valence, a récolté près de 1600 boîtes pleines de surprises à destination des plus démunis. Elle ne s'attendait pas à un tel élan de solidarité en trois semaines de collecte. "On s'est dit que si l'on récoltait 200 ou 300 boîtes, ça serait bien", dit-elle. Le Ladies' Circle a donc sollicité plusieurs associations caritatives pour répartir les dons : "le Croix Rouge française en profite au niveau des maraudes, on en a aussi fait bénéficier l'Épicerie sociale, les Restos du cœur à Valence où l'on distribue des boîtes à tous les bénéficiaires."

La Croix Rouge valentinoise était partenaire de cette première distribution © Radio France - Nicolas Joly

Ce lundi, c'est avec la Croix Rouge que les premiers paquets ont été distribués. Les bénévoles déchargent les boîtes d'une camionnette pleine à craquer et les offrent aux bénéficiaires, en même temps qu'une boisson chaude, une couverture et un peu de nourriture. Les larmes aux yeux, Emma lit le petit mot laissé par Delphine dans son colis : "Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette fin d'année 2020. Passez de belles fêtes malgré tout, que cette boîte vous apporte un peu de réconfort et de chaleur."

Sans domicile fixe, mais pas sans-abri

Ceux qui ouvrent ces paquets ne sont pas forcément à la rue. Ils sont bénéficiaires de la Croix Rouge, mais la plupart ont un logement, au moins temporaire. "J'ai une maison, sans électricité et sans chauffage", explique Karim. "Je m'en sors grâce à la Croix Rouge. S'il n'y avait pas la Croix Rouge...je n'ose y penser."

La plupart des bénéficiaires de la Croix Rouge rencontrés ce lundi soir n'étaient pas nécessairement sans abri. © Radio France - Nicolas Joly

Certains des bénéficiaires ont même un emploi, comme Julien, qui a parfois besoin de l'aide des associations pour se nourrir : "Parfois, je peux me débrouiller, j'ai assez pour manger, c'est selon les fins de mois." Ce lundi, chaque bénéficiaire repart avec un paquet cadeau, en plus d'un repas et d'une boisson. "Ça me fait vraiment plaisir, parce que sinon je n'aurais rien eu. Ça me touche", témoigne Éric.