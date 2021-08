Valence : les livreurs de repas veulent être mieux traités par la ville

Depuis un mois, le 26 juillet dernier, un arrêté municipal interdit les engins motorisés dans les rues piétonnes du centre-ville de Valence entre 20h et 6h. Les livreurs Uber Eats et Deliveroo se disent pénalisés et même malmenés par la police municipale

"On n'a aucun poids, on n'est pas défendus" se désole Jérémy Kronek. Cela fait un mois, depuis le 26 juillet, que la municipalité de Valence interdit les deux-roues à moteur thermique dans les rues piétonnes entre 20h et 6h pour préserver la tranquillité les habitants. C'est une décision qui pénalise les livreurs Uber Eats ou Deliveroo quand ils récupèrent les commandes dans les supérettes et restaurants et quand ils livrent les clients vivant dans le centre-ville. "Sur dix heures de travail par jour, je perds entre 1h et 1h30 à pousser mon scooter" raconte Enzo Dos Santos. Cette perte de temps lui fait aussi perdre de l'argent. Il ne l'a pas encore chiffré mais "on est payé à la course" rappelle le jeune homme qui gagne entre 10 et 15 euros net de l'heure selon la période de l'année.

Harcelés par la police municipale ?

Ils seraient ainsi 70 à 80 livreurs à travailler régulièrement sur l'agglomération de Valence. Impossible d'évaluer combien sont motorisés et donc concernés par la mesure. Depuis un mois, ils seraient davantage contrôlés par la police municipale. Jérémy Kronek est libre d'effectuer ses livraisons puisqu'il a un scooter électrique. Pourtant, à plusieurs reprises, des policiers municipaux lui auraient signifié que l'accès au centre-ville était limité à la matinée, comme pour les camions de livraisons. "J'en ai marre, ils nous parlent de mise en fourrière, de PV, de tribunal... Ce que je qualifierais de harcèlement de la part de la police municipale".

S'agit-il de zèle de certains agents ? D'un malentendu ? Renseignements pris auprès de la mairie, les policiers municipaux n'ont reçu aucune consigne autre que celle de faire respecter l'interdiction des deux-roues à moteur thermique entre 20h et 6h. Cet arrêté s'appliquera jusqu'au 30 septembre. Il devrait être reconduit chaque année du 1er mai au 30 septembre.