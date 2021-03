Valence : ouverture de l'institut LIVE, pour l'insertion d'adultes en décrochage professionnel

Ils ont fait leur "rentrée" ce matin : cinquante "liveurs" vont bénéficier pendant cinq mois de l'accompagnement personnalisé proposé par l'école LIVE (l'Institut des vocations et de l'emploi), financée par le groupe LVMH. Située sur les boulevards, à Valence, l'école a été mise en place par Brigitte Macron avec le groupe de luxe pour donner une nouvelle chance à l'insertion d'adultes en décrochage professionnel.

Au programme du premier jour : tout le monde se présente, et fait deviner son projet pro aux autres liveurs par le biais d'ateliers. La première promo valentinoise est composée d'hommes et de femmes entre 25 et 53 ans, ils ont décroché de l'emploi, ont passé pas mal de temps au chômage, ont parfois eu des accidents de la vie, ou une insertion difficile dans le monde du travail. "On est très contents de pouvoir les accueillir, et eux aussi avaient hâte", déclare Olivier Théophile, le directeur général de LIVE.

Olivier Théophile, directeur général de LIVE et Stéphanie LE Roux, directrice du campus de Valence © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Inès a été licenciée de son job dans une grande enseigne de fast-food au premier confinement et n'a pas retrouvé de travail depuis. Elle aimerait construire sa carrière professionnelle dans la vente de vêtements. Son rêve : "Ouvrir une boutique à Dubaï un jour, parce que c'est là que les influenceurs de la mode vont maintenant." Elle est très contente de commencer cette formation, "dans un lieu apaisant", c'est comme ça qu'elle décrit les locaux flambant neufs de l'institut. Andy,un autre liveur, aimerait quant à lui trouver une formation dans le travail du cuir. Il est au chômage depuis 3 ans et c'est Pôle Emploi qui lui a proposé d'aller à l'institut LIVE.

Une formation avec des professionnels de divers secteurs

Les candidats sont adressés à l'Institut LIVE par les missions locales ou pôle emploi. Les liveurs vont suivre les enseignements de différents intervenants : communication écrite et orale, cours sur le numérique, prise de parole en public, travail en collectif, mathématiques, culture... Des professionnels ayant réussi dans leur travail viendront aussi parler de leur expérience, "Comme un chauffeur VTC qui a monté sa propre entreprise, par exemple", explique Stéphanie Le Roux, la directrice de l'Institut valentinois.

Des espaces de travail avec des la documentation sont à disposition des liveurs © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Au total, les liveurs suivront 600 heures de formation et deux semaines de stage. Un ordinateur leur est prêté par LVMH et une gratification de 1 000 euros leur sera allouée tous les mois pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs études sans avoir à travailler à côté. Au bout des 5 mois, s'ils n'ont pas trouvé de travail ou de formation qui les intéresse, ils pourront bénéficier d'un nouvel accompagnement, un peu plus allégé.

Un institut LIVE existe déjà depuis septembre 2019 à Clichy-sous-Bois en banlieue parisienne. Il a un taux de réussite de 80%, selon Olivier Théophile, le directeur général. Un autre institut devrait ouvrir bientôt à Roubaix, dans le Nord.