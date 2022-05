Près de 1100 personnes ont participé ce samedi à la marche des fiertés dans les rues de Valence. Défilé très coloré sur les boulevards pour défendre les droits LGBTQIA+ et lutter contre les discriminations à leur encontre.

Valence : Plus de mille personnes dans les rues de la ville pour la marche des fiertés

La 3e marche des fiertés à Valence a connu un beau succés ce samedi. Plus de mille personnes ont défilé dans les rues de la ville pour défendre les droits LGBTQIA+ et lutter contre les discriminations à leur encontre. Un défilé festif et très coloré.