Valence : polémique au lycée Loubet autour de jeans troués et de jupes trop courtes

La polémique enfle sur les réseaux sociaux à propos des tenues des élèves du lycée Emile Loubet à Valence, dans la Drôme. La direction leur interdit les jeans troué set les jupes trop courtes. Les élèves appellent à la manifestation.

Interdiction des jeans troués et des mini-jupes

Depuis quelques jours , la proviseure a interdit aux élèves de venir en cours avec des jeans troués ou des jupes trop courtes. Une décision qui fait suite à des abus de la part de certains d'élèves explique Pascale Frantschi : "certains élèves sont venus avec des tenues incorrectes, ce ne sont pas des trous, il n'y quasiment plus de jean".

Ce ne sont plus des trous dans les jeans ; on voit quasiment toute la jambe !"

"On n'a pas le temps de regarder si ce sont des gros ou des petits trous car nous avons près de 1.100 élèves sur la cité scolaire", explique la proviseure. "On a donc dû prendre des mesures plus strictes et interdire les jeans troués".

Certaines jupes sont tellement courtes, qu'on voit les culottes, c'est un souci de décence"

Des élèves appellent à la manifestation

De nombreux élèves disent ne pas comprendre cette nouvelle règle vestimentaire et s'en offusquent. Les rumeurs entre élèves partent dans tous les sens et le mécontentement circule sur les réseaux sociaux.

"On ne peut plus porter des jeans avec des trous sur les genoux, c'est exagéré !", explique une élève. "Il y a une limite à avoir mais juste une fente aux genoux ce n'est pas indécent", insiste une autre lycéenne. "C'est juste la mode , ça ne tue personne de mettre des trous"

On ne fâche que les filles, ils ne regardent que les jeans troués des filles !"

Certaines élèves vivent mal cette interdiction et parlent de "privation de liberté". "On a bien le droit de s'habiller comme on a envie", insiste une élève.

C'est une atteinte à la liberté d'expression"

Des élèves ont donc décidé de manifester, mardi prochain, contre cette interdiction de porter des jeans troués et des jupes trop courtes au lycée.