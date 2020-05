Les parcs et squares de Valence seront de nouveau accessibles dès lundi 11 mai. Les rassemblements sont limités à des groupes de 10 personnes. En revanche, les aires de jeux restent fermées au public.

Valence : réouverture des parcs et des squares, les aires de jeux toujours fermées

Quel Valentinois n'a pas rêvé de pouvoir enfin se balader tranquillement dans les espaces arborés de la ville ? Ce sera de nouveau possible dès ce lundi 11 mai. La mairie déverrouille les cadenas des grilles du parc Jouvet et de l'ensemble des squares de la ville. Attention, les groupes ne devront pas excéder 10 personnes, en respectant les distances sociales. Les aires de jeux restent quant à elles fermées au public, "du fait de l’impossibilité de les désinfecter après chaque passage", précise la mairie.

Reprise progressive de la vie culturelle

Pour bouquiner, il faudra attendre encore un peu. Le réseau des médiathèques de Valence Romans Agglo rouvrira progressivement ses portes entre le 18 mai et le 2 juin. Le musée de Valence accueillera à nouveau le public à partir du 2 juin. Le conservatoire (sites de Valence et Romans) rouvrira le 25 mai pour certains cours individuels et le 2 juin pour certains cours collectifs. Le Centre du patrimoine arménien rouvrira quant à lui le 2 juin.

Les piscines, la patinoire, les salles de spectacles et les cinémas restent fermés jusqu'à nouvel ordre, tout comme les bars et restaurants. Les autres commerces de proximité seront eux accessibles dès lundi matin. Par ailleurs, le couvre-feu instauré le 21 mars dernier entre 21h et 6h est supprimé.