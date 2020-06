Valence : testez votre forme physique après deux mois de confinement!

Le Comité Olympique et Sportif de la Drôme propose des sessions pour tester sa condition physique : une dizaine d'exercices pour identifier ses points forts et ses faiblesses et, peut-être, s'orienter vers une activité.

Pendant les deux mois de confinement, certains ont stoppé toute activité physique ; d'autres au contraire ont repris, profitant d'avoir du temps. Le Comité Olympique et Sportif de la Drôme a concocté le programme "Move your body" pour accompagner les gens dans ce moment de bascule.

Un test de forme physique est proposé : une dizaine d'exercices pour évaluer son gainage, sa force dans les bras, son équilibre, sa vitesse, son endurance, sa coordination. Jacques, presque 71 ans, s'est laissé embarquer dans une session ce mardi par son ami Alain, avec qui il a longtemps fait de l'athlétisme et avec qui il fait des sorties vélos : "c'est marrant, et je n'ai pas à me plaindre, je pensais que ce serait pire que ça! Pendant le confinement, j'ai un peu marché, fait du vélo autour de la maison, mais je me suis relâché, et puis on a grignoté et pris des kilos!" Sandrine, 51 ans, qui pratique l'escrime, a quelques courbatures à l'issue des exercices, mais le sourire : "j'ai fait ce test pour voir où j'en étais après deux mois de confinement. C'est bien, ça permet de faire le point!"

Exercice de course pour le test d'aptitude physique du Comité Olympique et Sportif de la Drôme à Valence © Radio France - Nathalie Rodrigues

A l'issue de la session, chaque participant reçoit un diagnostic de ses points forts, de ses faiblesses, et le Comité Olympique et Sportif peut les orienter vers des disciplines, vers des clubs explique Elodie Sachon, la directrice : "si vous voulez travailler sur les aptitudes physiques sur lesquelles vous avez des manques, ou au contraire aller vers les aptitudes où vous êtes déjà bons, on peut vous orienter, et aussi en fonction du secteur géographique, puisque c'est important. On a beaucoup de clubs sur l'ensemble du territoire."

Les exercices physiques sont suivis d'un petit questionnaire © Radio France - Nathalie Rodrigues

Premier session de tests de forme physique ce mardi à Valence Copier

Le test est gratuit, ouvert à tous souligne Elodie Sachon : "ce dispositif est ludique, adapté, sécurisé. Peu importe ses aptitudes physiques, tout le monde est à même de réaliser ces tests. Des gens diplômés sont là pour les encadrer." Les sessions durent 1h30 et ont lieu les mardi à 10h et 14h30 et les jeudi à 12h et 17h. Il faut s'incrire puisque le nombre de places par session est limitée à une dizaine. (Inscription au 04 75 75 47 53 ou sportsante.drome@franceolympique.com).