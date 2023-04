Valence : un appel au mécénat pour construire une nouvelle maison aux enfants placés

L'association Sauvegarde 26 de la Drôme veut une "maison des petits" digne de ce nom pour les neuf enfants placés dont elle s'occupe actuellement. La Villa Arc-en-ciel de Valence n'est plus adaptée aux jeunes âgés de 6 à 12 ans. L'association souhaite les installer dans une nouvelle maison rue de la Chamberlière à Valence. Pour que cette structure puisse voir le jour, Sauvegarde 26 a crée un fonds de dotation de mécénat. Elle doit récolter 400 000 euros.

ⓘ Publicité

Des enfants aux histoires de vie difficiles

Ces jeunes ont été placés par un juge des enfants au titre de la protection de l'enfance. Abandon, maltraitance physique ou psychologique, ces enfants doivent être protégés car leurs besoins fondamentaux ne sont pas honorés par leur propre famille (besoin de protection, d'amour et de bienveillance). Certains restent un an, d'autres plus.

Les situations sont de plus en plus tendues constate l'association Sauvegarde 26. Il y a encore quelques années, "les enfants rentraient souvent le weekend chez les parents. Aujourd'hui nous avons beaucoup d'enfants qui restent le weekend à l'unité car ils ne peuvent pas regagner le domicile familial pour diverses raisons" explique Emmanuelle Morcel directrice générale de la Sauvegarde de l'enfance.

Leur unité actuelle n'est plus adaptée

La peinture qui s'effrite, des passages de tuyau, un escalier inadaptée au touts petits, difficile d'imaginer que neuf enfants cohabitent dans ce lieu. Il n'y a qu'un seul salon d'à peine 20 m². "Ici, dans le même salon, il peut y avoir un enfant jouant aux petites voitures et d'autres voulant regarder un dessin animé. Lorsqu'ils sont trop nombreux cela peut créer des tensions" décrit la directrice.

La peinture des murs de la Villa Arc-en-Ciel s'effrite. © Radio France - Lucile Auconie

Le salon actuel ne fait qu'une petite vingtaine de mètres carrés pour neuf enfants. © Radio France - Lucile Auconie

Dans cette maison, petite et désuète il n'y a pas d'espace pour accueillir les familles. Il n'y a pas d'entrée séparée, les parents sont obligés de côtoyer l'ensemble du groupe. "C'est un problème car sans cet espace il n'y a pas d'intimité. Cela peut être violent pour les autres enfants qui ne reçoivent aucune visite" selon Emmanuelle Morcel.

Un escalier inadapté aux plus jeunes. © Radio France - Lucile Auconie

Un appel au mécénat pour leur construire une maison confortable et innovante

"La maison des petits" de 400 m² bénéficiera de dispositifs innovants et essentiels à la construction des enfants. Il y aura un local pour recevoir les parents. Il s'agira d'un lieu délimité qui permettra aux familles de passer du temps ensemble et dormir sur place si elles le souhaitent. Cette nouvelle unité se dotera d'un espace de soin : "les situations de difficulté émotionnelle seront prises en compte sans impacter le reste du groupe. Aujourd'hui, il y a des crises de violence qui se font à la vue de tous. Grâce à cet espace leurs émotions seront mieux prises en compte" assure Alain Genthon président du conseil d'administration de la Sauvegarde 26.

Les jeunes disposeront aussi d'un potager. La culture du jardin permettra aux enfants de faire le lien entre la nature et l'assiette. Enfin cette nouvelle maison présente un avantage considérable, elle sera située juste à côté d'une école dans laquelle les enfants pourront être scolarisés.

À ce stade, le département de la Drôme doit financer le fonctionnement à hauteur de 150 000 euros mais il reste encore à trouver 400 000 euros. C'est pourquoi, Sauvegarde 26 a crée un fonds de dotation de mécénat pour tenter de récolter la somme manquante, 400 000 euros. Les mécènes voulant participer à la création de cette maison peuvent le faire en appelant directement l'association Sauvegarde 26.