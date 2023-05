Valence : un espace Samuel Paty au quartier du Polygone

C'est pour ne pas oublier et rendre hommage au professeur décapité par un terroriste en octobre 2020 , que la ville de Valence a souhaité donner le nom de Samuel Paty au nouvel espace en cours de rénovation au cœur du quartier du Polygone. La première pierre de ce bâtiment a été posée ce mercredi 17 mai Place Alain Fournier. Il s'agit en fait de réhabiliter l'ancien CIO (Centre d'information et d'Orientation). S'y ajouteront le centre médico-scolaire et la ludothèque de Valence, qui auront ainsi enfin des locaux dignes de ce nom et adaptés à leurs publics.

ⓘ Publicité

Touchée au cœur

Monique connait la ludothèque, portée par l'association le Colimaçon, depuis 30 ans. Elle y est bénévole "le jeu entre enfants et parents est essentiel, on apprend plein de choses par le jeu, le respect des autres par exemple et ça créer du lien" résume la retraitée de l'éducation nationale. Elle s'avoue "touchée au cœur" par le nom donné à ce nouvel espace : "Samuel Paty, bien sur que c'est important de garder en mémoire cet enseignant qui faisait très bien son métier et qui a été assassiné".

Pour le maire de Valence Nicolas Daragon la ville souhaite honorer "la mémoire de ce courageux professeur, mu par le souhait d'éveiller le sens critique et la tolérance chez ses élèves". L'élu précise que les parents de Samuel Paty ont donné leur accord d'autant plus facilement que cet espace valentinois est "complétement tourné vers la jeunesse et l'éducation".

L'ancien bâtiment du CIO va être entièrement rénové et réhabilité au coeur du quartier du Polygone © Radio France - Nathalie de Keyzer

Plus de 2 millions de budget

La rénovation de ce bâtiment de mille mètres carrés va coûter plus de 2 millions d'euros à la ville, afin de respecter les nouvelles normes énergétiques et environnementales. L'Etat, via les fonds de l'ANRU (L'Agence Nationale de Rénovation Urbaine) participe au financement à hauteur de 366.000 euros et la Caisse d'Allocations Familiales pour 80.000 euros. Ce nouvel espace Samuel Paty ouvrira ses portes en 2024.