VIDÉO - Valence : un foyer neuf pour réinsérer les jeunes délinquants

Parmi les alternatives aux centres éducatifs fermés, existent les unités éducatives d'hébergement collectif (UEHC), où vivent des mineurs délinquants sous le coup d'un mandat judiciaire. L'unique UEHC de la Drôme, à Valence quartier Briffaut, a été entièrement rénové et inauguré officiellement ce mardi.

Ce foyer ouvert peut accueillir jusqu'à 12 jeunes délinquants, ayant commis des vols, des dégradations et des violences ; ils viennent de toute la région. Ils sont encadrés par 15 éducateurs, une psychologue, un cuisinier, de multiples intervenants... le but : les réhabituer à vivre en société, et les réinsérer. Les juges des enfants ne les envoient là que deux à six mois. Ensuite, l'idée est de les mener vers une famille d'accueil, voire un projet professionnel.

Percussions, boxe et shiatsu

L'objectif des éducateurs est de créer du lien avec les jeunes, pour les socialiser. "Souvent la relation se crée plus facilement quand on partage une activité et qu'on peut observer à travers elle ce qu'est le jeune, comment il arrive à l'heure, comment il parle à l'intervenant. Plus facilement que dans une relation à deux, dans un bureau" explique Dana Seignez, la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse en Drôme Ardèche, "ça permet aussi de reposer quelques règles de base de la vie en société". Des intervenants viennent régulièrement proposer des activités : de la boxe qui permet de défouler, au shiatsu qui calme les angoisses dues aux éventuelles addictions. Egalement des percussions, du graffiti, du football...

Il y a des espaces verts autour du bâtiment - et même un potager que les jeunes entretiennent, et un terrain de football. Les UEHC ont rarement du terrain. "Et nous ne sommes pas loin du centre ville, ce qui permet de se rendre sans problèmes aux rendez-vous médicaux ou professionnels" estime Dana Seignez. Il ne s'agit pas d'un centre éducatif fermé : dans les UEHC, les jeunes ont la possibilité de sortir, à des heures données.

Chaque jeune a sa propre douche dans sa chambre ; des pièces de 9 m² © Radio France - Damien Triomphe

Le bâtiment est neuf, propre. Chacun a sa chambre, de 9 m² et sa douche. Les toilettes sont en revanche partagées - ce qui entraîne des désagréments, aussi bien concernant l'hygiène que la plomberie, régulièrement bouchée par des objets divers et variés. La direction réfléchit à les laisser désormais closes, et à les ouvrir à la demande, pour renforcer les contrôles.

Les horaires sont encadrés, du lever aux activités. Le foyer dispose d'une cuisine entièrement équipée comme dans un restaurant, d'une salle de cours, une salle de sport, une autre de télévision... vite refermées quand elles ne sont pas utilisées, une manière d'empêcher les vols ou les dégradations, qui arrivent régulièrement.