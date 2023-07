Valence : un nouveau service, en ligne, pour les objets trouvés

La police municipale de Valence dans la Drôme vient de passer un partenariat avec l'entreprise Yeswefound pour moderniser le service objets trouvés. Ils s'entassent dans les locaux, rangés dans des boîtes en bois datées du mois de la découverte pour les petits, comme les clés, portefeuilles, papiers d'identité ; stockés dans des salles pour les vélos, les doudous et autres objets. La police municipale collecte parfois des objets insolites comme des dentiers ou des sextoys.

En tout, 2.500 objets trouvés en stock. Jusqu'ici, il fallait venir dans les locaux pour demander si, par hasard, ce qu'on avait perdu avait été rapporté par une bonne âme. L'an dernier, seulement 441 objets trouvés ont ainsi été réclamés par leurs propriétaires.

2.500 objets trouvés en stock à Valence

Désormais, si vous perdez un objet, vous pouvez le déclarer sur la plateforme internet valence.franceobjetstrouves.fr . Avec un maximum de détails, voire une photo si vous avez. Le site va effectuer tous les jours des rapprochements automatiques avec les objets rapportés à la police municipale et référencés par ses agents. Vous serez alerté par mail s'il y a correspondance. Le service est gratuit pour l'usager. Sauf si vous demandez à ce que l'objet retrouvé soit envoyé chez vous, auquel cas vous aurez à régler les frais d'expédition.

Depuis trois mois, la police municipale répertorie sur la plateforme les objets trouvés qu'elle a en stock et c'est prometteur explique Xavier Dussel, son directeur : "en trois mois, on a restitué à leurs propriétaires 180 objets. Alors qu'avec l'ancien système, nous étions sur une moyenne de 500 par an. Cette dématérialisation offre donc de belles perspectives. Le prestataire avec qui nous avons contractualisé annonce au niveau national entre 70 et 75% d'objets restitués à leurs propriétaires. Sachant que les 15-30 ans perdent les deux tiers des objets trouvés en France et que ce sont aussi les plus connectés."

Maintenant que la plateforme est rôdée, la police municipale de Valence communique dessus. Des affiches avec un doudou perdu vont être placardées en ville. Au bout de trois ans, les objets trouvés non réclamés sont soit détruits, soit donnés à des associations partenaires.