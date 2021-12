Valence : un Réveillon du Nouvel An solidaire pour les habitants du quartier de Valensolles

C'est le joli geste de cette fin d'année ! Quelques commerçants et habitants du quartier de Valensolles, à Valence, se sont cotisés pour offrir un poulet rôti aux habitants isolés et avec peu de ressource. L'opération a rencontré un franc succès !

Tous les poulets rôtis sont partis en une heure ! C'était opération Réveillon du Nouvel An solidaire ce vendredi dans le quartier de Valensolles, à Valence. Quelques commerçants du quartier : l'épicier, le coiffeur et le pharmacien, ainsi que plusieurs habitants bénévoles, se sont cotisés pour acheter quarante poulets rôtis à distribuer gratuitement aux habitants isolés de Valensolles.

Un geste de solidarité qui a beaucoup touché les habitants du quartier, comme Monsieur Oria, qui habite là depuis des années : "C'est vraiment très bien de faire ça, ça me touche beaucoup. Des gens comme ça, qui ont le cœur sur la main, il y en a peu." Il est venu chercher son poulet rôti, qu'il partagera avec sa femme, malade.

"Je viens pour ma mère, Raymonde, qui a 95 ans et qui habite là depuis 1955", raconte Véronique. "C'est inoubliable, ce geste ! On faisait ça dans le temps, et là ils ont repris le relais. Pour les personnes seules, c'est normal d'avoir un petit cadeau. La ville pourrait faire un peu plus d'efforts pour eux."

Yacine, devant son camion rôtissoire, s'occupe de servir les poulets rôtis © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Finir l'année par une bonne action

Nadir fait partie des habitants du quartier qui ont donné de l'argent pour l'achat des poulets : "_Autant faire une bonne action, finir en beauté cette année_. J'ai eu mal au cœur pour ces personnes qui sont seules, qui n'ont pas grand chose. Si je peux participer, autant le faire, c'est vraiment avec plaisir, et puis en ce moment c'est important de créer de la communauté !"

"C'est vraiment exceptionnel !", s'exclame Maya, 52 ans, qui vit seule, "C'est incroyable tant de générosité, à l'heure où les gens se replient sur eux, c'est important", note-t-elle.

"A Noël, avec la pharmacie de Valensolles et le coiffeur ont s'était cotisés pour offrir une pogne et du parfums aux habitants qui ont du mal à finir le mois", raconte Hakim, qui tient l'épicerie, avec sa femme Dounia.

"Moi j'ai pris conscience de ces personnes âgées isolées et avec peu de moyens parce qu'elles viennent faire leurs courses chez nous, et je les vois compter les petites pièces de monnaie. Je suis toujours bouleversée en voyant ça", raconte Dounia.

Face au succès de l'opération pognes à Noël et poulets rôti au Nouvel an, commerçants et habitants bénévoles sont bien décidés à recommencer, pourquoi pas début janvier pour la galette des rois ?