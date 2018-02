Un SDF de 35 ans a été retrouvé mort ce dimanche matin sous le porche de l'église Sainte-Catherine à Valence. On ne sait pas encore si c'est à cause du froid.

Un SDF a été retrouvé mort ce dimanche matin sous le porche de l'église Sainte-Catherine avenue Victor Hugo à Valence. L'homme dormait là avec deux autres compagnons depuis environ 3 mois.

Ce sont eux qui l'ont découvert inanimé quand ils se sont réveillés. Les pompiers sont intervenus vers 9h mais le SDF était déjà décédé. Sa mort reste pour l'instant inexpliquée, on ne sait pas s'il a succombé au froid ou bien si c'est à cause d'une blessure au pied qui se serait aggravée.

L'Eglise Saint-Catherine de Valence, sur l'avenue Victor Hugo © Radio France - Victor Vasseur

"Il voulait s'en sortir"

Ce SDF s'appelait Mike, il avait 35 ans. Céline, caissière dans un supermarché, connaissait bien Mike : "Avec son ami, ils étaient chez moi samedi soir. J’ai refusé de les garder chez moi car ils avaient des bières à la main. Je m’en veux terriblement de les avoir laisser dehors."

La gorge nouée, Céline était proche de Mike : "C’était un mec bien, qui n’a rien et prêt à tout donner. Il était aimant, gentil, doux. Combien de fois il m’a remonté le moral ? C’est ce qui n’ont rien qui donne le plus." Ses proches décrivent "_un gars qui avait toujours la main sur le cœur_, qui souhaitaient toujours aider."

Il y a quelques semaines, le SDF était tombé dans des escaliers. Il marchait en béquille. "C’est peut-être à cause de ça qu’il est mort ?" s’interroge Kevin, un jeune SDF de 21 ans. Comme chaque dimanche matin, il est assis à une centaine de mètres de l’église. "Moi c’était comme un frère de cœur, c’était la famille." Ce matin, vers 9 heures, il a vu l’ami de Mike, Pascal, très agité. Il comprend que Mike est décédé. "On m’a dit qu’il dormait bien, tranquillement, et qu’il est mort. S'il est mort de froid c'est dégueulasse."