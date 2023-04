Valence : une carte pour que votre animal soit pris en charge en cas d'urgence

La Ville de Valence met à disposition de ses habitants une carte pour protéger leurs animaux domestiques. C'est une carte de la taille de la carte vitale. Vous y inscrivez le nom et le numéro de téléphone d'une personne de confiance. Vous pouvez aussi y inscrire si votre chien, chat ou hamster a une pathologie particulière et ensuite vous la glissez dans votre portefeuille explique Kerha Amiri, adjointe Santé, Famille et cause animale à la mairie de Valence : "à côté de la carte vitale par exemple, c'est très bien. Dans les situations d'urgence, en cas d'accident, de malaise, d'hospitalisation en urgence après une consultation, ceux qui vous prennent en charge pourront appeler votre personne de confiance pour s'occuper de votre animal de compagnie."

Les secours vont être sensibilisés au déploiement de ce dispositif. L'objectif, c'est bien sûr de ne pas laisser des chiens, des chats sans manger ni boire et isolés pendant des jours. C'est aussi de rassurer leurs maîtres qui parfois refusent un soin d'urgence pour ne pas laisser leur animal seul. Et si vous n'avez personne à proximité à désigner comme contact sur cette carte, n'hésitez pas quand même à solliciter la ville souligne l'élue Kerha Amiri : "pourquoi pas trouver une association qui pourrait jouer ce rôle, comme il en existe à Lyon. Ou bien réactiver notre réserve citoyenne et trouver des bénévoles valentinois qui accepteraient d'accueillir chez eux des animaux quand la personne est totalement isolée."

Bourg-lès-Valence a déjà mis en place ce système de carte il y a presque un an et en a distribué des centaines depuis. A Valence, la carte peut être téléchargée sur le site internet de la mairie , et est distribuée aussi gratuitement à l'hôtel de ville, au CCAS, à l'espace Brel, ou encore chez les vétérinaires.