Valence : une centaine de manifestants pour la régularisation des sans-papiers

La marche des sans-papiers a traversé l'Ardèche ce week-end avant d'arriver à Valence dans la Drôme ce dimanche en fin d'après-midi. Les marcheurs, rejoints par des soutiens, étaient une centaine à se regrouper dans le centre de Valence pour faire passer leur message : la régularisation sans condition des sans-papiers.

Manifestation pour la régularisation des sans-papiers ce dimanche à Valence (Drôme) © Radio France - Claire Leys

Ils ont un argument de plus après la crise sanitaire du coronavirus qu'ils ont subi de plein fouet. Les sans-papiers ont été soit privés de leur travail, souvent non déclaré, ou bien ils se sont retrouvés en première ligne explique Patrice, 39 ans, arrivé du Burkina Faso il y a 5 ans : "les sans-papiers font souvent des travaux physiques. Le télétravail n'est pas possible. Quand vous allez au restaurant, il y a souvent un sans-papier qui vous fait la cuisine. Tous ces travaux se sont arrêtés, et on n'a pas eu de compensation, on n'a pas de Sécurité Sociale, pas de protection. Des sans-papiers se sont aussi retrouvés en première ligne : infirmier, éboueur, agent de sécurité dans les magasins. Ils ont continué leur travail."

Les marcheurs réclament la régularisation des sans-papiers, la fermeture des centres de rétention, la liberté de circuler, et un logement pour tous. Plusieurs marches sont organisées en France et doivent converger à Paris autour du 17 octobre.