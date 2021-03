Valence : une centaine de militants antinucléaire manifestent contre l'implantation d'un EPR dans la Drôme

Une centaine de manifestants antinucléaire se sont rassemblés ce samedi matin à Valence pour commémorer les 10 ans de la catastrophe de Fukushima. Ils s'opposent aussi à l'implantation d'un nouvel EPR sur le site de Tricastin, dans la Drôme, où une centrale nucléaire est en activité.

Dominique Malvaud, du collectif Arrêt du nucléaire a appelé à la manifestation : "On a des élus dans la Drôme et Ardèche, qui ne réclament pas l'arrêt des réacteurs vieillissants mais en plus proposent de nous rajouter deux EPR dans la région, sachant que l'EPR de Flamanville ne fonctionne pas bien. On est là pour les interpeller, parce que réclamer plus de nucléaire chez nous, c'est inacceptable."

Plusieurs élus locaux ainsi que Marie-Pierre Mouton, présidente du conseil départemental de la Drôme soutiennent effectivement l'implantation d'un EPR sur le site de Tricastin.