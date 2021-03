Valence : une manifestation devant le théâtre de la Ville pour réclamer la réouverture des lieux culturels

Plusieurs dizaines de personnes étaient réunies ce samedi midi devant le théâtre de la Ville de Valence. À l'initiative du Lux, du Train Théâtre et de la Comédie de Valence, les directeurs et directrices de théâtre et de salles de spectacles de la Drôme ont exprimé leurs inquiétudes et demander la réouverture des lieux culturels. "Il y a 140 jours qu'ils sont fermés alors que toutes les études scientifiques qui arrivent disent que ces lieux sont les plus sûrs au niveau de la contamination", explique Catherine Rossi-Bathot, la directrice du Lux.

Le maire de Valence Nicolas Daragon et la maire de Bourg-lès-Valence Marlène Mourrier étaient présents aux côtés de ces directeurs et directrices. Une banderole "Valence soutient les acteurs de la vie culturelle et artistique" a été déployée sur le fronton du théâtre de la Ville.

Depuis le début de la semaine, une des salles annexes de la Comédie de Valence est occupée par des intermittents du spectacle tout comme le théâtre de Die pour réclamer la réouverture de ces lieux.