Valence : une micro-pile disparue à la crèche, 43 jeunes enfants hospitalisés par précaution

"Plus de peur que de mal" explique Valence Romans Agglo dans un communiqué. Le personnel de la crèche des Balives de Valence s'est aperçu mardi qu'une micro-pile a disparu l'un des jeux lumineux utilisés au cours d'une activité de la journée. L'établissement a été fouillé, aucune trace de la pile. Le SAMU a été prévenu, ainsi que les parents des 43 enfants présents à la crèche au cours de l'activité, une activité destinée "aux grandes sections" précise le communiqué.

ⓘ Publicité

"Les médecins ont pu affirmer qu’aucun enfant n’avait ingurgité la pile"

Plusieurs examens de contrôles ont été réalisés dans la nuit de mardi à mercredi. "Tous les parents ont été contactés par le SAMU et des radiographies (thorax et abdomen) ont été réalisées sur les enfants à la Clinique Pasteur, à l’hôpital de Valence et à l’hôpital de Romans-sur-Isère. Les parents ont également été prévenus et in formés des symptômes susceptibles de se manifester, le jour même ou dans les heures suivantes" complète le communiqué.