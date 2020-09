Valence : une quarantaine de manifestants soutiennent les femmes victimes de violences

Une quarantaine de personnes se sont rassemblées ce samedi vers 11h place Porte-Neuve, dans le centre-ville de Valence. Un rassemblement silencieux à l'initiative du Witch Bloc Valence, un groupe féministe. Les manifestants tenaient dans leurs mains des pancartes, sur certaines l’inscription "Je te crois", sur d'autres des témoignages de victimes d'agressions ou de viols.

"On cherche à sensibiliser les gens sur le fait qu'on remet toujours en cause la parole des victimes, que ce soit dans la famille, chez les amis où dans les commissariats et les brigades de gendarmerie", explique Elo, l'une des participantes.

"La honte doit être du côté des violeurs, pas du côté des personnes qui n'osent pas témoigner et qu'on culpabilise. Le message, c'est de dire que la honte doit changer de camp", estime une autre manifestante.

Le groupe s'est ensuite déplacé sur la place des Clercs, où une femme transgenre s'est faite agresser la semaine dernière.