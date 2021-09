Valenciennois : a priori pas de tram avant lundi sur le réseau Transvilles

Les 60 000 abonnés du réseau Transvilles vont devoir encore patienter avant de retrouver leurs deux lignes de tram. Les problèmes d'alimentation ont tous été identifiés après l'incendie de mardi, les réparations devraient se terminer demain soir, et le trafic reprendre lundi après un we de tests.

Une trentaine de techniciens Transvilles et de ses prestataires sont sur le pont pour rétablir le trafic arrêté depuis mardi après midi, après un début d'incendie sur une armoire électrique qui gère une partie de l'alimentation du tram. Si le feu a très vite été maîtrisé il a causé des dégâts sur 5 sous stations d'alimentation.

Arnaud Meunier, directeur marketting de Transvilles explique les causes de la panne Copier

Tous les problèmes ont été identifiés assure Arnaud Meunier, le directeur marketting de Transvilles. Il table sur une réparation d'ici vendredi soir, pour un retour à la normale lundi après un we de tests, une longue phase de tests mais indispensable selon lui

On parle quand même d'une énergie qui est sur 52 km du réseau, c'est quand même une énorme puissance, faut vraiment qu'on soit sûr et certain que tout fonctionne

La galère malgré les bus de substitution

Une quinzaine de bus de substitution desservent la quasi totalité des arrêts des lignes de tram. Pour assurer ce service, les plannings des chauffeurs ont été réaménagés, des conducteurs de société extérieures, Finand et Place, sont venus en renfort pour garantir un passage toutes les 30 minutes, au lieu des 12 minutes traditionnelles à Denain et Condé, et 6 à Valenciennes.

Mais avec la multiplication des bus, les gens qui partent en voiture au lieu du tram, ça coince comme à l'arrêt gare cet après-midi où Sana qui habite à Condé sur l'Escaut attend son bus depuis 1h, "c'est une galère" souffle la lycéenne.

Le reportage de RBV Copier

Pas très loin c'est Aurélien, un autre lycéen qui s'agace d'un temps de trajet doublé pour rentrer chez lui à Douchy les Mines. Le jeune espère trouver quelqu'un pour l'emmener demain en voiture pour éviter 2 heures de trajet. Thibault lui va peut-être rejoindre le lycée à pieds pour ne pas être en retard en cours comme ce matin où il est entré avec 20 minutes de retard.

En attend le retour à la normale des trams, toutes les autres lignes de bus fonctionnent sur le réseau rappelle Arnaud Meunier.

Pour suivre l'état du trafic rdv, sur la page twitter @TransvillesInfo