Valentigney : des personnes âgées en colocation

Valentigney, France

Chaque maison "Ages et Vie" accueille sept locataires. A l'intérieur, chacun dispose de son propre logement (entre 25 et 40 m2) et d'une grande pièce de vie commune. " Ce domicile partagé est le compromis idéal entre les maisons de retraite et le domicile. Les personnes âgées ne sont jamais seules. Même si elles souhaitent avoir des moments de solitude, elles disposent de leur partie privative. Si au contraire, elles veulent du relationnel toute la journée, elles le peuvent avec les autres personnes âgées ou avec les salariés qui interviennent sur place" explique Aurélie Haoues, la responsable des maisons de Valentigney. Ce concept est unique en France. Il existe déjà 44 maisons de ce genre en Bourgogne Franche-Comté.

Ici, on est en famille ! - Jacqueline, 90 ans

Du lien social, de nouveaux amis parmi ses locataires. C'est justement ce que Jeanine est venu chercher. " J'étais toute seule à la maison. Mon mari est décédé. Mes enfants sont tous mariés, ont tous un logement et leurs des enfants. Je commençais à m'ennuyer, à avoir le cafard, la santé n'allait plus. Je suis venu ici et ça m'a plu. J'ai retrouvé des dames que je connaissais" explique cette locataire de 84 ans. " Je ne voulais pas aller en maison de retraite. Ici, on est en famille et on fait ce qu'on veut. On peut sortir, manger à l'extérieur en prévenant, partir quelques jours en famille si on veut. Nous sommes six à table. On a les cuisines tout prêt, on peut goutter" se réjouit Jacqueline, une autre locataire, qui vient de fêter ses 90 ans. Elle a elle aussi quitté son domicile de Valentigney qui n'était plus adapté.

Une forte complicité avec les auxiliaires de vie

Huit auxiliaires de vie sociale (AVS) sont affectés dans chaque maison "Ages et Vie". Elle accompagne les personnes âgées au quotidien." On fait les douches, les toilettes, le repas, les animations. En clair, tout ce qui permet qu'elles se sentent bien" indique Aline, l'une des AVS des maisons de Valentigney. En cas de problème, un système de télé alarme fonctionne la nuit. C'est l'auxiliaire d'astreinte qui intervient.

Des places disponibles dans le pays de Montbéliard

Il reste des places dans les maisons "Ages et Vie" de Valentigney, Seloncourt, Mandeure ou encore Voujeaucourt. Renseignements >> ici.