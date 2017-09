JO 2024 : "on a versé une petite larme de joie", réagit Valérie Fourneyron, ex ministre rouennaise des sports

Valérie Fourneyron, ex ministre des sports, a réagi jeudi matin sur France Bleu Normandie au choix de Paris ville organisatrice des JO 2024. Elle a vécu la désignation depuis Lima au Pérou

Valérie Fourneyron est à Lima au Pérou en tant qu'ancienne ministre des sports. Elle a répondu à l'invitation des co présidents du comité de candidature Tony Estanguet et Bernard Lapasset car c'est la Rouennaise qui a posé les premières pierres de la candidature parisienne. Elle était l"invitée de France Bleu Normandie à 8h10

Il fallait mettre le mouvement sportif en avant- Valérie Fourneyron

Valérie Fourneyron parle d'un "trés grand bonheur, d'une très grande émotion même si on savait que les dés étaient joués. J'avoue qu'on était plusieurs à verser une petite larme de joie". L'ancienne ministre des sports explique que quand elle avait été nommée ministre elle avait tiré les conclusions de l'échec de Paris aux Jo de 2012 "On avait conclu qu'il fallait mettre en avant le mouvement sportif, on a su se rassembler derrière deux présidents extraordinaires Bernard Lapasset et Tony Estanguet"

La Normandie peut jouer un rôle de base arrière - Valérie Fourneyron

L'ancienne maire de Rouen estime quela Normandie peut jouer un rôle lors de ces JO. "Tout d'abord celui de base arrière, pas pour accueillir des épreuves qui sont à Paris et Marseille mais des équipes qui vont venir s'entraîner. Ces équipes qui sont en dehors des continents européens. Elles pourraient venir avant l'ouverture des JO pour gérer le décalage horaire par exmple. Cela peut étre dans nos équipements majeurs. IL y a un intérêt diplomatique"

Et Valérie Fourneyron de conclure "la fête est belle, trés belle ce soir" (NDLR : il y a 7 heures de décalage entre Lima et Rouen)