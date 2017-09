Paris 2024 - "La Région est un partenaire indispensable des Jeux" :Valérie Pécresse, présidente de l'Ile-de-France

Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, a fait le déplacement à Lima au Pérou pour l'attribution des Jeux Olympiques. Paris a les Jeux pour 2024 et la présidente est satisfaite. Elle était ce jeudi matin en direct sur France Bleu Paris pour la matinée spéciale JO.

Valérie Pécresse a vécu l'attribution des Jeux Olympiques de 2024 à Lima au Pérou où elle avait fait le déplacement. La présidente du Conseil régional d'Ile-de-France a indiqué que toute l'équipe olympique faisait la fête en ce moment à Lima. Valérie Pécresse était l'invitée à 7h15 (minuit et quart au Pérou) de France Bleu Paris pour la matinée "Spécial JO". "On est heureux quand la France gagne. On est heureux quand la France montre un visage moderne, une image de progrès, d'ouverture sur le monde" a expliqué la présidente du Conseil Régional.

"Les américains de Los Angeles nous ont dit qu'ils avaient des préjugés sur la France et que ces préjugés avaient été balayés par notre équipe de candidature et ça c'est une très grande fierté", a indiqué Valérie Pécresse.

Elle a rappelé que "la Région est un partenaire indispensable pour les JO2024... Aujourd'hui, il est essentiel que nous soyons déterminés ensemble à améliorer les transports en commun." Valérie Pécresse veut des Jeux sans carbone, elle souhaite que tous les spectateurs puissent se rendre sur les infrastructures des JO avec les transports en commun.

Les Jeux vont aussi créer des emplois dans le secteur du tourisme. Pour Valérie Pécresse " la Région Ile-de-France est une région qui est en sous exploitation de son potentiel touristique énorme".